Un medic român de origine arabă, Feras Al Jaafari, lucrează de 4 ani în Scoția, iar pe 9 decembrie s-a vaccinat împotriva COVID-19 și vrea ca gestul lui să dea curaj și altora pentru a face vaccinul, în care vede remediul contra pandemiei. Medicul urolog Feras Al Jaafari, 37 de ani, era de gardă pe 9 decembrie, la spitalul din Fife. După prânz, a fost anunțat că începe vaccinarea și medicii de gardă au prioritate. Fără să clipească, s-a așezat la rând. Niciunul dintre colegii săi nu a refuzat vaccinarea.

A fost urolog la Spitalul C.I. Parhon din Iași

În aceeași zi, Feras a postat și o poză pe contul său de Facebook în timp ce se vaccina, alături de un comentariu în care se întreabă dacă nu cumva este „primul român din lume care a primit vaccinul COVID”. „O întrebare pentru manualele de istorie…”, a opinat medicul pe rețeaua socială.

Potrivit Libertatea, Feras vorbește într-o română impecabilă, cu inflexiuni moldovenești, fiindcă a învățat-o în Iași. Tatăl lui este sirian, mama e libaneză, iar el a venit în România din Emiratele Arabe Unite, ca să studieze la Facultatea de Medicină de la Universitatea Gr. T. Popa din Iași, pe care a absolvit-o în 2010. Cetățenia a primit-o în 2009. S-a căsătorit cu o româncă și au împreună 3 copii.

Înainte să ajungă în Scoția, a fost urolog la Spitalul C.I. Parhon din Iași. În urmă cu 4 ani și jumătate a primit o ofertă să lucreze într-un spital din Marea Britanie și după câteva luni în care a testat oferta, a decis să se mute cu toată familia acolo.

Lucrează la spitalul de stat din regiunea scoțiană Fife și la două clinici private din capitala Edinburgh. Predă la Universitatea St. Andrews, una dintre cele mai importante din Scoția. Recent, s-a făcut remarcat pentru o tehnică chirurgicală inovativă în tratamentul prostatei, pe care medicul a aplicat-o în premieră.

„Sunt foarte recunoscător pentru tot ce mi-au oferit România și oamenii ei”

Deși viața lui se derulează acum în Scoția, e mereu cu gândul la România, țara care l-a adoptat și i-a conturat profesia, pe care o face cu pasiune. „Sunt foarte recunoscător pentru tot ce mi-au oferit România și oamenii ei”. În această primăvară a cumpărat o casă în Iași, pe care însă n-a apucat să o vadă. Următorul pas după vaccinare sunt planurile de călătorie. „Deja mi-am rezervat bilet la un concert pentru anul viitor, în iulie, la București. Vreau și să îmi văd neamurile din Iași, îmi este dor!”.

A doua doză o va primi pe 6 ianuarie, dar nu are niciun fel de emoții. A făcut public momentul vaccinării pentru că a dorit ca lumea să prindă încredere în vaccin. „Nu vreau să antagonizez cu cei care nu vor să se vaccineze. Am vrut doar să le spun: dacă tu consideri că există un risc și nu știi ce să faci, gândește-te că eu am o carieră foarte bună, am copii acasă și nevastă și nu le-aș pune viața la risc”.