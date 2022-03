Dezvăluiri teribile de la Survivor România 2022! Vedeta care a trăit un adevărat coşmar: Ce se întâmplă, de fapt, în Republica Dominicană

Doar cei care au trăit pe propria piele circumstanțele din cadrul reality show-ului Survivor România pot să înțeleagă cu adevărat ce înseamnă obstacolele din Republica Dominicană. Unul dintre foștii concurenți la competiție, pe nume Albert Oprea, s-a decis să dea pe față adevărul despre condițiile în care trebuie să joace.

„Nu aveam șampon, nu aveam nimic”

Condițiile de la Survivor România sunt mult mai grele decât se prezintă la televizor, a transmis fostul concurent, explicând unele situații prin care a trecut chiar el în lupta pentru marele premiu.

„Ne spălam hainele doar în mare, nu prea aveai cum altfel. Ne uscam hainele pe o funie pe care o pusesem pe două bețe, ca un fel de uscător. Hainele erau murdare, pline de sare, miroseau, nu aveam șampon, nu aveam nimic. Noi ne spălam tot în mare, dar și în râuri. Când aveam jocuri, mai erau râuri, ne aruncam în ele ca să mai dăm nisipul jos, să mai scăpăm de sare”, a dezvăluit Albert Oprea pentru playtech.ro.

Concurent eliminat din cauză că s-a îmbolnăvit

Circumstanțele dificile în care trebuie să supraviețuiască concurenții Survivor România nu sunt o noutate. Din cauza acestora, unii concurenți au părăsit show-ul. Este și cazul Otiliei Bilionera, căreia medicul i-a recomandat să se întoarcă în țară de urgență, fiind suspectată că ar avea gastrită sau chiar ulcer.

Vedeta le-a povestit fanilor că problemele de sănătate din Republica Dominicană nu îi dau pace, iar totul a început de la antibioticele luate pe stomacul gol. Otilia și-a pus viața în pericol pentru a face față cunoscutei competiții.

Ploaie, frig și groază la Survivor România

„Bună dragilor, mi-a fost foarte dor de voi! După cum știți, din cauza unor probleme medicale, am fost eliminată seară trecută din competiția Survivor România. Am fost tratată în „mai multe reprize” cu antibiotice puternice, luate pe stomacul gol, însă infecția urinară și inflamația la ovare pe care le-am făcut fix înainte de competiție nu au cedat deloc.

Tratamentul nu își făcea efectul din cauza condițiilor nefavorabile: ploaie, frig etc. Mai mult, am început să am sângerări gastrice și dureri puternice de stomac. Medicul a intervenit de urgență și mi-a dat un tratament care să îmi amelioreze durerile și să oprească sângerarea”, a relatat Otilia Bilionera în legătură cu eliminarea sa din competiție.