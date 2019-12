Val de percheziții fără precedent la o universitate din România. Nu mai puțin de 13 centre universitare din țară și sediul central din București al Universității „Spiru Haret” au fost luate cu asalt de ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, într-un dosar penal instrumentat de procurorii DIICOT. Cele 76 de percheziții au fost efectuate, ieri, pe raza municipiului București și a județelor Brașov, Bistrița-Năsăud, Ilfov, Giurgiu, Călărași, Vaslui, Satu Mare, Ialomița, Timișoara, Dâmbovița, Botoșani, Cluj și Mureș.

Afaceri în familie

Un prorector, trei secretari universitari, un asistent universitar, 30 de studenți, 15 profesori, trei decani și prodecani, doi angajați ai universității și 12 intermediari care nu au funcții sau legături directe cu universitatea, dar sunt părinți, soți sau alte rude, au fost aduși, aseară, la sediul central al DIICOT. Numărul total al persoanelor audiate se ridică la 96. Oficiali din rândul anchetatorilor au dezvăluit că cel care coordona această adevărată rețea care scotea, contra-cost, absolvenți și masteranzi pe bandă rulantă este Eduard Ionescu, unul dintre cei șase prorectori ai Universității „Spiru Haret”. Ionescu era evaluator pentru domeniul „Învățământ la distanță și cu frecvență redusă” și, conform CV-ului său, se afla în funcția de prorector din anul 2011. El ar fi fost cel care oferea răspunsurile necesare viitorilor absolvenți, prin intermediul secretarilor facultăților și a profesorilor. Rudele celor implicați în rețea făceau parte din categoria celor care colectau banii de la studenți.

Baza de date, acasă la prorector

Acasă la Eduard Ionescu, au dezvăluit surse din rândul anchetatorilor, au fost găsite mai multe modele de diplome și lucrări de licență. În plus, multe informații intrate, acum, în posesia anchetatorilor se află într-o unitate de calculator găsită acasă la prorector care urmează să fie supusă unei percheziții informatice.

De acolo, spun oameni ai legii, se pot afla câți studenți sau absolvenți, unii care nici măcar nu au trecut pe la facultățile universității, au beneficiat de serviciile lui Eduard Ionescu, în schimbul unor sume de bani cuprinse între câteva sute și câteva mii de euro. Mai grav, însă, este că unele lucrări vândute, pur și simplu, erau plagiate, iar absolvenții care au dat bani în schimbul lor riscă să fie piardă calitatea de absolvent.

Anularea diplomelor se face doar de către instanță

Conform unor surse din Ministerul Educației situația de la Universitatea „Spiru Haret” nu a fost sesizată, încă, factorilor de decizie din minister. Posibilitatea retragerii diplomeleor sau anulării unor examene se poate face doar după o decizie a instanței de judecată. În plus, este foarte greu de dovedit obținerea nelegală a unor diplome din anii trecuți, în lipsa unor probe solide.

Ecaterina Andronescu: „Naște suspiciuni asupra întregului sistem universitar”

Un scandal legat de Universitatea „Spiru Haret” a izbucnit în anul 2009, atunci când ministru al Educației era Ecaterina Andronescu. „Ceea ce mi se pare mie îngrozitor de trist este că un asemenea eveniment naște o suspiciune asupra întregului sistem universitar. Iar acest lucru este extrem de păgubos. În momentul de față, ARACIS-ul poate să verifice respectarea standardelor instituționale, care dau garanția unui învățământ corect și de calitate. Nu știu când a fost ultima evaluare realizată de ARACIS acolo, dar poate să facă acum una, cu celeritate, și să încerce să îndrepte lucrurile care sunt îndreptabile. Diplomele obținute fraudulos nu poate să le anuleze Ministerul Educației, ci rectorul universității. Ministerul Educației, în momentul de față, poate trimite corpul de control pentru a se verifica starea lucrurilor de acolo”, a declarat pentru EVZ, Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educației.

Prima reacție MEC: „Vom trimite o echipă de control”

Evz a obținut prima reacție de la MEC legată de acest scandal.

„La Ministerul Educației și Cercetării avem toleranță zero la astfel de activități în interiorul sistemul de învățământ superior, fie el privat sau de stat. Recunosc, am rămas uimit de ceea ce am văzut în presă referitor la acest scandal. În momentul în care DIICOT-ul se va retrage din universitate, vom trimite o echipă de control care să verifice procedurile pe care aceasta este obligată să le aibă, căci astfel nu îndeplinește standardele de calitate legat de evidența studenților, procedurile privind examenele de finalziare a studiilor, procedurile legate de evaluarea și notarea pe parcurs a studenților.

Noi, la minister, am intodus Registrul Matricol Unic (RMU), în care universitățile sunt obligate să înregistreze toți studenții. Astfel, numărul de tipizate pe care ministerul le eliberează este în strânsă legătură cu numărul de studenți înscriși în RMU. În momentul de față, ARACIS-ul poate face o reevaluare la Universitatea Spiru Haret, fie la solicitarea acesteia, fie în urma raportului corpului de control al ministerului”, a declarat pentru EVZ, Gigel Paraschiv, secretar de stat pentru Învățământul Universitar din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

