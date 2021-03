Dacă scrie cărți (n.r. Claudia Jderu ) cu domnul Bulancea, nu mă poate judeca pe mine. În concluzie am argumente să-mi duc apărarea mai departe la ÎCCJ, cu speranța că nimeresc un complet care să-și dea interesul. Am toate șansele să obțin la ÎCCJ toate concluziile favorabile. Nici nu plec din țară că abia m-am întors. Unde să te duci? Să pleci așa prin lume, să tot fugi? Eu am fost în situația asta și am venit acasă. Vă spun că nu este o variantă”, a explicat fostul ministru MDRT.