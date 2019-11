Marius Bulancea, seful Sectiei a II-a din DNA, printre a cărui „realizari” se număra dosarul împotriva jurnalistului Dan Andronic și a Elenei Udrea bazat pe probe obținute în mod nelegal sau fabricarea dosarului care a dus la debarcarea abuziva a Procurorului General Tiberiu Nițu, fostul șef DIICOT Daniel Horodniceanu, în mandatul căruia Înalta Curte a constatat dezastrul total al DIICOT din dosarul Romgaz, și șeful DIICOT Brașov, Catalin Borcoman, au cerut explicații în justiție de ce au fost respinși la prima selecție de fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader.

Cei trei au făcut în 25 iunie 2019 o acțiune la Curtea de Apel Brasov prin care au cerut anularea rezultatului procedurii de selecție din aprilie a candidaților în numele României pentru funcția de procuror, dată la care nu a fost selectat vreun candidat. Au cerut, de asemenea, și reluarea procedurii de selecție. Marius Bulancea, Daniel Horodniceanu si Catalin Borcoman au mai solicitat sș ca instanța să îl oblige pe ministrul Justiției să îi desemneze drept candidați în numele României pentru funcția de procuror european, și să înainteze lista Consiliului Uniunii Europene, scrie luju.ro.

În octombrie 2019, Curtea de Apel Brașov, în dosarul 352/64/2019, a admis excepția lipsei de interes a acțiunii făcute de Horodniceanu și Borcoman, excepție invocată de Ministerul Justiției, și a respins cererea formulată de cei doi. Si asta pentru ca între timp, fostul șef al DIICOT și șeful DIICOT Brașov fuseseră selectați în 23 iulie 2019 pentru funcția de procuror european, în urma concursului susținut în fața comisiei conduse de către Ana Birchall.

Marius Bulancea, refuzat de Tudorel Toader și de Ana Birchall, a fost trimis la plimbare și de instanță, ceea ce înseamna că nu va mai ajunge prea curand să lucreze cu fosta sa șefă Laura Kovesi. Curtea de Apel Brasov a invocat din oficiu excepția lipsei de interes în privința lui Bulancea, pe care a admis-o:

„Se constata ca fata de obiectul actiunii, acela de a fi anulat rezultatul procedurii nationale de selectie prin care nici unul dintre candidati nu a fost selectat si de a fi obligat ministrul Justitiei sa ii desemneze pe reclamanti drept candidati in numele Romaniei, in prezent doi reclamanti (Daniel Horodniceanu si Catalin Borcoman-n.r.) nu ar obtine vreun folos practic prin admiterea actiunii, intrucat au fost selectati si se afla pe lista pe care ministerul Justitiei o va inainta Comisiei de selectie in vederea numirii de catre Consiliul Uniunii Europene (…)

In ceea ce il priveste pe Bulancea Marius, instanta a invocat din oficiu exceptia lipsei de interes, ce va fi admisa.

Actele administrative a caror anulare se solicita au fost urmate de alte acte, prin care s-a reluat procedura de selectie la data de 23.04.2019, au fost selectati candidatii si au fost programati la interviu, procedura fiind finalizata la data de 23.07.2019 prin desemnarea a trei candidati, printre care nu se afla reclamantul Bulancea Marius. Fata de petitele cererii initiale, reclamantul nu obtine un folos practic prin admiterea actiunii, intrucat actele prin care procedura de selectie finalizata fara ca reclamantul sa fie nominalizat drept candidat la functia de procuror european raman in fiinta si isi produc efectele”.

