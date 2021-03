Elena Udrea a vorbit după condamnare, sentință dată de Curtea de Apel. Fostul ministrul al Turismului a primit opt ani în dosarul ce privește finanțarea campaniei lui Traian Băsescu din 2009. Extrem de afectată, Udrea consideră a primit o decizie revoltătoare. „Mai există vreo țară în care credeți că funcționează justiția altfel decât la comandă? Nici în Italia nu mai ia în considerare executarea pedepselor pe teritoriul ei pentru cetățenii executați în țara lor. Cine este în spatele Justiției, cine dă ordine?

Ce nenorocire atât de mare am făcut? Cum să dai 8 ani pentru așa ceva? Chiar dacă ar fi fost plătite acele panouri. Pentru crime, pentru violuri se dau câte șase ani.” A spus Elena Udrea la Antena 3.

Elena Udrea, după condamnare

„Povestea a început în 2014. Fostul președinte nu a fost acuzat de nimic. Cum ar putea să iasă Traian Băsescu public, pentru o reacție? Vorbim despre funcționarea Justiției? Să spună că e o aberație ce se întâmplă familiei mele? Elenei Udrea? Este vorba despre judecători. Nu mai sunt în funcție oamenii puși de Traian Băsescu. Habar nu am ce metodă e asta de-a te răzbuni cu președintele prin familie și apropiați.

Dacă se dau ordine, vreau să știu cine dă ordine în Justiție. Habar nu am. Pot doar să speculez că această judecătoare nu a luat decizia de capul ei. Pot să speculez. Dacă mai există ca pe vremuri când se luau decizii pe bază de bilețele, vreau să știu dacă se mai întâmplă așa ceva. Nu știu cine ar putea să dea ordine împotriva mea.” A mai afirmat Elena Udrea pentru sursa citată.

„Cred că e o răzbunare”

„A plecat Coldea, a plecat Dumbravă, am crezut că Justiția nu mai e presată de astfel de personaje care dădeau ordine cine să fie băgat la pușcărie. Sunt șapte ani de când nu mai am nicio putere.

Nu mai am încredere în nimic. Nu cred că în țara asta se mai face dreptate. Am trimis-o pe fată să se plimbe cu bona în parc. Nu voiam să asiste la toată nebunia asta. Cred că e o răzbunare. Doamna Kovesi nu uită și nu iartă. Acești procurori care mi-au făcut mie dosar sunt luați la Bruxelles de doamna Kovesi. Cred că mai are putere și influență în Justiția din România.” A mai precizat Elena Udrea.