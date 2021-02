Elena Udrea este superfericită. Adrian a dezmințit orice zvon legat de o posibilă despărțire și le-a spus cârcotașilor că este mai fericit ca oricând.

Ultimele zvonuri în jurul familiei Elenei Udrea au fost că s-ar fi despărțit de tatăl superbei ei fetițe. Bârfele au apărut după ce pe o rețea socială, a apărut o fotografie în care Adrian apare doar cu fetița. Toată isteria s-a declanșat după ce, de ziua sa de naștere, Adrian nu a apărut în compania Elenei și a fiicei lor, Eva.

Omul de afaceri a publicat o imagine în care apare alături de fetița sa, fără ca fostul politician să intre în cadru. Imediat multă lume s-a întrebat dacă nu cumva cei doi s-au separat, anunță retetesivedete.ro.

Adrian a dezmințit totul. Elena Udrea este superfericită

Ulterior, Adrian Alexandrov a elucidat misterul din ziua în care a împlinit 34 de ani. Motivul pentru care nu a putut să petreacă ziua alături de familie este o întâlnire importantă de afaceri.

„Nu, eu și Elena suntem împreună, dar în ziua respectivă când trebuia să ne vedem, a durat mai mult decât mă așteptam întâlnirea cu respectivele persoane care erau destul de nehotărâte. Ne-am văzut acasă, în Corbeanca unde și locuim. Nu facem nimic special, decât muncă și acasă. Ne-am ferit destul de mult să ieșim, am evitat contactul cu oamenii și am respectat regulile. Am stat cu fetița care vorbește foarte bine, cântă, dansează. Încă nu am dat-o la grădiniță, dar mai așteptăm o lună – două, să fie totul în regulă. Nu e sănătos pentru ea să fie mereu cu buni, cu bona, ci are nevoie să se joace cu copii de vârsta ei”, a spus Adrian Alexandrov despre relația pe care o are cu Elena Udrea, potrivit ciao.ro.

Omul de afaceri și fostul ministru al Turismului formează un cuplu de mai bine de 5 ani. Fetița lor s-a născut în perioada în care Elena Udrea era în Costa Rica. Chiar dacă nu au ajuns în fața altarului încă, cei doi și-au creștinat fetița și dovedesc, zi de zi, că sunt o familie unită.

De ce nu s-a măritat cu iubitul ei

Elena Udrea este superfericită. Ea a spus în emisiunea realizată de Denise Rifai că are o relație solidă cu Adrian Alexandrov. Întrebată insistent, Elena Udrea a spus și care sunt motivele pentru care nu s-a măritat, încă cu Adrian. Acestea ar fi legate de perioada neagră din Costa Rica, reacomodarea cu România și declanșarea pandemiei.

„La începutul acestui an, a explodat Covid-ul în toată lumea, iar printre primele țări care au avut interdicție de călătorie a fost Italia. Așa că mama lui Adrian nu a putut veni până acum în țară ca să-și vadă cei doi băieți. Nici pe nepoțica și pe mama ei”, a sspue Elena Udrea.

Fostul ministru a mai că nu și-a cunoscut nicio soacră, și asta pentru că mama primul ei soț, Dorin Cocoș, era decedată.