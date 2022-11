Dezvăluiri emoționante despre Laura Stoica. Adrian Enache: Ea este prezentă în viața mea. Mi-au dat lacrimile

Adrian Enache și-a amintit că prima dată când a văzut-o pe Laura Stoica a rămas impresionat de vocea ei de rock.

Adrian Enache, amintiri frumoase alături de Laura Stoica

Solistul a spus că cea mai frumoasă amintire pe care o are alături de prietena lui este una din anii 2000.

„Cea mai frumoasă amintire cu ea se poate vedea pe YouTube – este vorba despre Mamaia 2000, când am avut un show excepțional, la ideea lui Titus Munteanu. Se împlineau 10 ani de când ne lansaserăm amândoi, în 1990. Țin minte că am fost atât de emoționat… Au fost 300 de candidați în finală. S-a cernut, s-a tot cernut, până am ajuns în finală vreo 10-15 și noi am fost împreună în concurs…”, a spus Adrian Enache.

El a mărturisit că imediat ce i-a auzit vocea i-a spus că o să ajungă mare.

În memoria sa, Adrian Enache a pregătit o melodie, despre care spune că a cântat-o cu mare drag pentru Laura.

„Versurile sună așa: „Pentru că ești frumoasă, în fiecare zi frumoasă, că eu te văd frumoasă, pentru că tu, Laura, trăiești… S-a uitat mama ei la mine și am plâns împreună acolo. Eu sunt un tip… Mie, fără să vreau, îmi dau lacrimile din start. Ea este prezentă în viața mea tot timpul”, a precizat solistul.

Adrian Enache cântă în America

Solistul a vorbit apoi despre persoanele alături de care îi place să cânte și pe care îi apreciază pentru vocile lor. El a amintit-o pe Diana Enache, cu care cântă alături în concertele din America.

„Nu întâmplător de doi ani merge cu mine în SUA și mi-o cer americanii non-stop. În fiecare an, când trebuie să plec în America, merg cu ea. Mai nou, vin și americanii la spectacolele noastre, aduși de români. Ce succes am avut anul trecut la Miami cu ea în fostul restaurant al lui Borcea! Am cântat cu Diana de nu se mai săturau. Mă puneau pe mine să le cânt din repertoriul lui Elvis Presley, Cher… De asta zic, eu vreau să fac un show inedit cu oameni care merită toată atenția”, a mai ținut să precizeze Adrian Enache pentru Viva.