„Toți sunt buni, dar mie mi se pare că Emanuel ar fi cel mai îndreptățit să ia trofeul. A fost foarte bun în competiție până acum”, a spus Cristina Șișcanu.

Cristina Șișcanu a părăsit „Survivor România”, după ce colegii ei din echipa Faimoșii au propus-o spre eliminare alături de Elena Ionescu și Asiana Peng. Revenită în țară, soția lui Mădălin Ionescu a publicat un clip de Instagram unde a vorbit despre experiența pe care a trăit-o în Republica Dominicană.

„Era greu, foarte greu, mai ales pentru colegii mei bărbați. Eu eram obișnuită cu dietele, și mă descurcam, dar unii dintre noi… nu. Vă pot spune că, timp de patru zile, nu am mâncat nimic în junglă și mergeam la concurs. Nu am câștigat probele și nu aveam hrană. Îmi amintesc că, la un moment dat, războinicii au dorit să ne dea din rația lor, le era probabil milă de noi, dar regulamentul nu permitea.

A fost o experiență interesantă, foarte intensă. Într-adevăr pe traseu nu m-am descurcat la nivelul la care trebuia să mă descurc. Din păcate nu am reușit să adun puncte. Eu sper că vor reuși să devină din ce în ce mai buni. Mă bucur că am găsit oameni cu care am reușit să leg prietenii și sper că vor ține și după show-ul «Survivor». Am un amalgam de emoții, i-am îndrăgit foarte mult, înainte nu-i cunoșteam pe majoritatea, dar ne-am împrietenit. Trebuie să ne despărțim, asta e viața”, a dezvăluit Cristina, potrivit cancan.ro