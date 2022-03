Dezvăluirea care o va scoate din minţi pe Anamaria Prodan! O mare vedetă vorbeşte despre averea sa. „Nu ai cum să faci atâția bani din muzică”

După o relație de poveste, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au ajuns la cuțite. Impresara a mărturisit că antrenorul a stat ani întregi pe banii lăsați de la mama sa, Ionela Prodan, dar acesta neagă afirmațiile. Fostul partener de viață a declarat că averea primită nu este atât de mare și că nu a fost interesat de sumele din cont.

„La un moment dat a zis că i-am luat ceasurile. Păi, a vrut ceas Richard Mille. Am dat 100.000 de euro. Dacă îmi spunea că vrea geantă Hermes de 75.000 de euro, din piele de crocodil, nu spuneam niciodată nu. Ea poate să declare ce vrea, dar nu poate spune că ea a adus bani. Eu am câștigat câteva zeci de milioane de euro. Zice că «sunt banii mamei». Pe bune?! Era Ionela șeicul de la Al Wahda sau Al Hilal? Eu i-am cumpărat absolut tot. Pot spune răspicat. Am și facturile”, declara Reghecampf, la podcastul lui Cătălin Măruță.

Totul despre averea Anamariei Prodan

Artistul de muzică populară Gheorghe Turda ține să îi dea dreptate lui Reghe. Interpretul a fost în foarte multe concerte cu Ionela Prodan și a mărturisit că nimeni nu poate face o avere impresionantă din muzică. Acesta a mai declarat că îi pare rău de despărțirea celor doi și este de părere că banii au fost marea problemă.

„Să fim serioși, am fost în primele mele turnee cu Ionela, atât în Mexic, în 1975, cât și în America. Nu aveam spectacole pentru publicul american, pentru diaspora, ci doar în restaurante. Nu avea cum să câștige atâția bani din muzică, poate a câștigat și din alte afaceri, aici nu știu. Nu ai cum să faci un milion de euro din muzica populară, nici maneliștii nu au cum să strângă atâția bani. Eu am fost mereu alături de Ionela, mi-a fost tare dragă, ne-am ajutat în momentele grele. Iar la înmormântarea soțul ei, tatăl Anei, eu am cântat o rugăciune de pomenire”, a declarat artistul.

„Acolo e mirajul banilor, asta a stricat tot. Nu este vorba că a apărut nu știu cine și s-a băgat între ei”, a mai declarat solistul de muzică populară. Gheorghe Turda a povestit că îl cunoaște Laurențiu Reghecampf de ani buni: „Eu i-am cântat lui Laurențiu la petrecerile de botez ale copiilor lui, la Intercontinental, acolo a făcut chefuri frumoase, cu multă lume”, potrivit Impact.