Anamaria Prodan l-a demascat pe Reghe! Dezvăluire incredibilă despre antrenor: „Face parte dintr-un grup criminal”

Anamaria Prodan a recurs la un gest radical faţă de Laurențiu Reghecampf. De data aceasta l-a dat pe mâna poliţie unde îl acuză că face parte dintr-un grupă criminal care ar putea să-i pună viaţa în pericol.

Anamaria Prodan spunea că îşi dorește un divorţ civilizat şi că nu va mai da detalii în presă pentru a nu fi afectată viața şi liniștea copiilor ei. Dar, de ce va timp, impresara face publice toate mișcările sale în ceea ce-l privește pe fostul soţ Laurențiu Reghecampf. De asemenea şi pe reţelele de socializare este extrem de activă.

Antrenorul Universității Craiova a fost reclamat de Anamaria Prodan la Poliție, aceasta cerând interdicție împotriva lui deoarece se teme pentru viața sa şi a copiilor. Impresara nu mai vrea să se apropie nici de fiul lor deoarece, spune ea, primește foarte multe mesaje de amenințare.

Acum am plecat de la sediul Poliției. Am cerut foarte clar mandat, nu mai are voie să se apropie de mine, nici de copii, până în momentul până când nu se termină această nenorocire. Consider că este mai bine să stăm foarte departe unul de celălalt pentru că primesc zeci, mii de mesaje de amenințare, iar oamenii de la Poliție au văzut… înjurături, amenințări că ne omoară în casă. Am mai pățit noi niște lucruri din astea acum câteva luni.

Am mai pățit niște amenințări din astea pe care le-am depus la dosar pe vremea când Caciuc îl amenința pe Reghecampf. Eu sunt şocată pe măsură ce trec zilele. Este un grup criminal în jurul lui Reghecampf care ameninţă, caută să mă denigreze, inventează poveşti. Ferească Dumnezeu. Omul este disperat. Pe mine nu mă interesează. El nu trebuie decât să ne dea ceea ce ne-a furat”, a declarat Anamaria Prodan pentru emisiunea lui Cristi Brancu.