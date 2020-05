Paul Pîrvulescu, fost fotbalist la Gaz Metan Mediaș și FCSB, actual component al formației Academica Clinceni, a făcut mărturisiri incredibile. Fundașul stânga a povestit la GSP Live că s-a dopat, dar n-a vrut să facă public numele echipei.

„Eu la FCSB n-am făcut ozonoterapie, am făcut în altă parte, dar nu la Steaua. Pentru mine, era suficient să stau 2-3 minute în apă rece, apoi în apă caldă, după care alternam și eram ok. Când făceam ozonoterapie, a doua zi mă simțeam rău, dar următoarea zi eram ok.

Nu pot să spun unde am făcut, pentru că aș pune doctorul de-acolo într-o situație delicată. Eu n-am făcut insuflații rectale, ci injecții în venă. Nu e ceva wow, iar din punctul de vedere al sănătății e ok. Dar e doping, da”, a spus Pîrvulescu.