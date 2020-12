17 decembrie

Dezinformarea este endemică și omniprezentă în politică. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 17 decembrie s-au născut Paracelsus, Humphrey Davy, Erskine Caldwell, Horia Popescu, Doina Melinte, Dumitru Bagdasar, I.A. Bassarabescu, Vasile Lovinescu.

O zi liniştită din punct de vedere astrologic, cum ar trebui să fie şi din partea oamenilor.

Tradiţional, sinaxar, Sf. Daniel, Proorocul şi Sfinţii tineri prooroci Ananaia, Azaria şi Misail. „Daniil, împreună cu alţi trei tineri iudei, Anania, Azaria şi Misail, pentru faptele lor cele bune au fost luaţi la curtea lui Nabucodonosor şi puşi în dregătorii”. Ca să interpreteze visele, semnele şi stelele de pe cer!

În interpretarea mea, un fel de Army of the New Earth, divizia de paranormali. Aţi văzut vechiul film cu George Clooney „Bărbaţii care se holbează la capre”? Când americanii vor să spună ceva, fac un film!

Iar când Uniunea Europeană vrea ceva, face un raport, o informare! Ieri, miercuri, am primit „cartea de telefon” de la Bruxelles. Nu pot să citesc tot, dar de răsfoit, se poate! Mi-au atras atenţia câteva titluri pe care cu acordul celor în cauză, vă fac părtaşi şi pe domniile voastre.

Să scuzaţi traducerea, este standard UE, nu-mi aparţine, după cum vă rog frumos să mă scuzaţi când fac dezacorduri sau mănânc litere. În special litera “a” este delicioasă!