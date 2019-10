„La prima vedere, nimic neobișnuit, pare o platformă unde oamenii dau diverse anunțuri de vânzare cumpărare. Dacă ne uităm însă mai atent, găsim rubrica vânzare rinichi. Ni se explică ce este rinichiul, iar în acest moment sunt peste 600 de astfel de anunţuri. Oamenii îşi vând un rinichi pentru diverse sume de bani, 15.000 de euro, 50.000 de euro…

Am vrut să ne convingem că anunțurile nu sunt făcute în glumă. Am sunat câțiva dintre acești oameni. Am vrut să vedem ce i-a împins să ia o astfel de decizie, dacă sunt cu adevărat dispuși să vândă o parte din ei pentru a face rost de bani. Prima cu care ne-am întâlnit este Maria. Are 24 de ani. A răspuns la telefon imediat, dar nu putea să vorbească despre acest subiect pentru că era la serviciu și nu voia să afle colegii. Ne-am întâlnit mai târziu, într-un restaurant din București”, a relatat reporterul Digi24 pentru postul TV.

„M-am interesat așa să văd cam ce se întâmplă dacă donezi ceva și am citit sfaturi de la câțiva medici, am citit pe net, nu am stat de vorbă cu niciunul și părea ok. Nu ar fi ceva care să-mi dea viața peste cap”, îşi justifică fata gestul.

Maria cere pentru rinichiul ei tânăr, extrem de căutat de cei care au probleme de sănătate, 80.000 de euro. Este foarte hotărâtă. Are nevoie de bani pentru a-și deschide o afacere. Povestește că s-a săturat să lucreze pe bani puțini, la patron: „Cu 20 de milioane nu e ok şi nu poţi să speri la mai mult că n-ai unde sau n-ai la ce acolo. E greu, dar măcar sunt mai multe oportunităţi.

Să investesc 50-60.000 de euro intr-o afacere, dar măcar ştii că îţi vine profit. Cam asta e gândirea mea. O fi bună, n-o fi bună, e a mea. Am lucrat într-un hipermarket, lucram 10 ore, weekendul de 16 ore, plus de luni până vineri, 500 de lei. Alor mei nu le-am spus încă. Nu ar fi de acord.

Probabil nici eu ca părinte, dar noi suntem mai altfel. Generaţia noastră e mai deschisă. Acum când eşti mamă, nu stiu”.

Pentru a-și putea vinde rinichiul Maria trebuie să facă analize pentru a vedea dacă este compatibilă cu persoana care are nevoie de el. Și în această privință are totul pregătit.

„Toate analizele le fac la …… Oriunde merg chiar dacă e privat au medici foarte buni. Am văzut diferenţa, am fost cu prietene pe la spital.Sunt ok. Doar câteodată mai am tensiunea, ba mai mică, ba mai mare. Asta e singura chestie pe care o am”, a povestit pentru Digi24, tânăra care vrea să-și vândă rinichiul.

Silvia Tăbușcă, reprezentant ONG: „În 2015 a venit în România la invitaţia noastră un fost raportor special ONU pe sclavie modernă, în perioada mandatului dumneaei monitorizând România. A menţionat că trebuie să ne gândim la perspectiva transplantului şi traficului de organe din prisma reţelelor de organe şi din prisma unei afaceri. Interesul reţelelor este acela de a câştiga cât mai mulţi bani şi am început să ne uităm peste datele statistice”.

