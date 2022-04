Dezastru în Rusia, un incendiu de proporții a făcut ravagii. Cel puțin 7 persoane au murit, 25 au fost rănite. VIDEO

Dezastru petrecut, joi, la Institutul Central de Cercetare al Forţelor de Apărare Aerospaţială din oraşul rusesc Tver. Un incendiu de proporții a izbucnit și a făcut numeroase victime. Cel puțin 7 persoane au decedat și 25 au ajuns la spital cu răni grave. „Confirmăm un număr de şapte morţi în acest moment”, a anunțat o sursă din serviciul local de urgenţă pentru agenţia de ştiri rusă TASS.

Primele informații ce au fost oferite de autorităţile locale vorbeau despre 5 persoane au murit în incendiu, iar alte 25 au fost rănite.

Incendiul cuprinde în prezent o suprafaţă totală de 2.500 de metri pătraţi înainte de a fi localizat de salvatori, susţin serviciile de urgenţă, conform news.ro.

Ministerul a implicat un elicopter Mi-8 în acţiunile de stingere a focului, care a aruncat cel puţin 10 rezervoare de apă pentru a stinge incendiul.

Potrivit unui bilanţ anterior, unele persoane au suferit răni cauzate de fum, în timp ce altele au fost rănite după ce au sărit pe ferestre pentru a scăpa de incendiu.

Russian military research facility in Tver on fire

Russia’s Ministry of Defence Aerospace Forces research facility caught on fire today at noon. At least two people died in the flames, and around 30 were wounded, according to TASS.

video was published on local vk page pic.twitter.com/qmkUrweb0F

