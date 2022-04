Dramă fără margini pentru o familie de români. Și-au pierdut ambii copii într-un incendiu devastator

Scenele de coșmar s-au derulat chiar sub ochii mamei copiilor care nu a putut face nimic pentru a-i salva. Familia Busuioc era cunoscută în comunitate, iar vecinii spun că soții erau oameni muncitori. Acum sunt însă absolut distruși. Desire și Louis au plecat la îngeri, scrie thesun.co.uk.

Vecinii au vrut să ajute

Vecinii au fost primii care au observat flăcările și au fugit imediat să ajute. Oamenii au povestit că au văzut-o pe Lorena, mama copiilor, alături de cei mici la fereastră căutând disperată o cale de scăpare. Vecinii i-au strigat să arunce copiii de geam, dar femeia s-a temut prea tare că îi va răni.

„Am alergat și am văzut-o imediat pe Lorena la fereastră cu ambii copii. Cred că îl ținea pe micuț și plângea cu fața neagră de fum. Chiar ieșea fum pe fereastră, era atât de rău. Am țipat ”aruncă copiii!” Le-am văzut fețele mici uitându-se afară. Prima noastră reacție a fost să dăm cu piciorul în ușa din față, dar de îndată ce am făcut-o și am deschis ușa, a fost un infern. Am fost imediat dați înapoi afară.

Lorena încă plângea la fereastră într-o stare groaznică. Între timp au sosit pompierii care au scos-o afară. Era jos pe trotuar și striga ”copiii mei, trebuie să ajung la copiii mei”. Copiii erau încă în casă. A fost o scenă de panică pură, o situație îngrozitoare pentru mamă”, a povestit Malesh Nayli, un vecin care deține un magazin zonă.

Nu au puttu fi salvați

Copiii au fost scoși din casa în flăcări și duși imediat la spital. Din păcate au suferit răni mult prea grave și nu au putut fi salvați. Mama lor a fost și ea rănită în incendiu, dar medicii spun că este în afara oricărui pericol.

„Nimeni nu a putut intra în casă, era mult foc și fum și oricum nu era nicio modalitate de a ajunge acolo sus. I-am spus femeii că trebuie să sară și că o voi prinde, dar ea a continuat să refuze, dorind ca cineva să meargă acolo să o ajute să-și salveze copiii“, a mai povestit un alt vecin, Anthony Richardson.