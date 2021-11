Dezastru ecologic pe un important râu. Oamenii s-au îngrămădit să se arunce în apa unde plutea otrava

După cum bine știm cu toții, râul Gange este cea mai sacră apă din India, locul unde deseori hindușii se adună pentru a celebra sărbătorile religioase. Același lucru s-a întâmplat și marți, însă locuitorii de lângă capitala Indiei au avut parte de imagini terifiante. O bună parte a râului era acoperită cu o spumă toxică, notează CNN.

Dezastrul ecologic s-a produs în secțiuni ale râului Yamuna, un afluent al râului Gange, care curge la aproximativ 1.376 kilometri spre sud de Himalaya și trece prin mai multe state. Spuma toxică este de culoare albă, formată în urma unui amestec de resturi de canalizare și deșeuri industriale.

Au făcut făcute analize pentru a se constata ce conține această spumă, iar conform specialiștilor, ar fi vorba despre un conținut ridicat de amoniac și fosfați. Potrivit experților, acestea pot duce la probleme respiratorii și de piele. Hindușii au intrat în apa contaminată, iar riscul îmbolnăvirii este mare.

Dezastrul ecologic a coincis cu festivalul Chhath Puja, dedicat zeului soare, Lord Surya. Hindușii vin pe malurile râului Gange pentru a se scălda și închina zeului, iar mai multe persoane au fost văzute trecând prin spuma toxică.

„Apa este extrem de murdară, dar nu avem multe opțiuni. Este un ritual să faci o baie într-o apă, așa că am venit aici pentru a face baie”, a spus o localnică.

15 ambarcațiuni au fost trimise pentru ca spuma să fie înlăturată, potrivit celor de la Press Trust of India. Specialiștii se tem ca nu cumva această operațiune să aibă loc mult prea târziu, după ce apa a fost contaminată. Pagubele provocate de spuma toxică ar putea fi unele semnificative.

„Râul din porțiunea Delhi este un râu mort din punct de vedere ecologic”, a spus Bhim Singh Rawat, de la South Asia Network on Dams, Rivers and People (SANDRP). “Nu are pești sau păsări de apă dulce. Așa este de ani de zile.”