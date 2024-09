Detonarea pagerelor din Liban. Cum s-a realizat țintirea exactă a posesorului

Explozia pagerelor și walkie-talkie-urilor utilizate de membrii grupării teroriste Hezbollah, care a avut loc marți și miercuri în Liban, a dus la zeci de decese și mii de răniți. Ceea ce e interesant e faptul că această operațiune a fost concepută astfel încât să afecteze exclusiv utilizatorul dispozitivului de comunicație.

Operațiunea, deși nu a fost oficial revendicată, este în general considerată a fi atribuită Israelului și a dus la cel puțin 30 de decese și mii de răniți în rândul membrilor grupării teroriste.

„Fiecare pager avea propriul program”, a declarat o sursă de securitate canalului de televiziune israelian N12.

Astfel, s-a putut monitoriza exact cine a fost afectat și cine nu, a declarat sursa pentru N12.

Această atenție la detalii a contribuit la evitarea victimelor civile, cum ar fi „vânzătorul de legume dintr-un supermarket” din apropierea exploziilor, conform aceleași surse.

Scopul operațiunii a fost vast: au fost produse zeci de mii de dispozitive concepute special pentru a nu atrage atenția în timpul verificărilor efectuate de Hezbollah.

It’s reported that possibly over a thousand Hezbollah terrorists were killed or injured when a cyberattack on their secure cellphones and pagers caused them to explode.

It’s almost… biblical.

Kaboom 💥 pic.twitter.com/QmK4tJyUsr

— Cheryl E 🇮🇱🇮🇱🇮🇱🎗️ (@CherylWroteIt) September 17, 2024