Deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu din Republica Moldova și România vor călători fără viză până la 90 de zile

Republica Moldova. Deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu din Republica Moldova și România vor putea călători fără a vedea pe ambele maluri ale Prutului pentru perioade până la 90 de zile, în orice interval de 180 de zile. Guvernul de la Chișinău a aprobat, pe 26 noiembrie, inițierea negocierilor asupra Acordului interguvernamental care urmează să reglementeze scutirea de vize pentru această categorie de documente.

Inițiativa semnării acordului aparține părții române, ca urmare a aderării României, începând cu 31 martie 2024, la spațiul Schengen, care impune respectarea integrală a acquis-ului Schengen. Documentul urmărește armonizarea cadrului juridic bilateral cu regulile spațiului Schengen privind călătoriile fără viză pentru această categorie de documente și nu va afecta regimul general de călătorii al cetățenilor obișnuiți.

„Acest proiect este degrabă tehnic, unul dintre propunerile juridice de actualizare a cadrului în domeniul vizelor, având în vedere aderarea României la spațiul Schengen și necesitatea respectării integrale a acquisului Schengen. Pentru noi, în principiu, lucrurile nu se schimbă”, a spus viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe.

Potrivit proiectului, titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu vor putea intra, tranzita și rămâne pe teritoriul statului celeilalte părți pentru o perioadă de până la 90 de zile, fără a fi necesară obținerea unei vize. În cazul României, perioada de ședere va fi calculată inclusiv cu eventualele intrări în alte state care aplică Convenția Schengen, ceea ce asigură o flexibilitate sporită pentru deplasările oficiale sau de serviciu.

Acordul mai prevede scutirea de viză pentru întreaga durată a misiunii diplomatice sau consulare pentru membrii misiunilor ambelor state, cu condiția ca numirea lor să fie notificată pe cale diplomatică cu minimum 30 de zile înainte de începerea misiunii. Această prevedere vine să faciliteze activitatea diplomatică și să reducă birocrația pentru personalul implicat în relațiile bilaterale dintre România și Republica Moldova.

Prin semnarea acestui acord, ambele state își propun să consolideze cooperarea bilaterală, să asigure mobilitatea eficientă a oficialilor și să alinieze practicile interne la standardele internaționale prevăzute de spațiul Schengen.