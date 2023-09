Cauzele care au dus la deteriorarea asfaltului de pe Podul de la Brăila

Tirurile care sosesc din Ucraina și din alte locații depășesc în mod regulat limita legală de greutate pentru a traversa Podul de la Brăila, care este stabilită la 40 de tone. În timpul lunilor de vară, s-a constatat și nerespectarea deciziei de a limita greutatea la 7,5 tone.

Pe lângă asta, adesea, camioanele de mare tonaj depășesc limita de viteză pe pod. Aceste informații au fost înregistrate de senzorii de monitorizare a traficului pe ceea ce este adesea numit „Golden Gate-ul României”.

Acești factori combinați au avut ca rezultat deteriorarea asfaltului de pe prima bandă a podului. Mai precis, pe partea care se îndreaptă dinspre Tulcea spre Brăila. Informațiile și explicațiile au fost furnizate de către Alan Scutti, manager tehnic la Webuild, pentru Gândul.

Vă zic imediat de ce: toate camioanele încărcate în mod excedent, pe care vi l-am menționat, vin din Ucraina sau vin și din alte părți, din Constanța, de la Marea Neagră , nu știu, și din păcate și drumul care leagă și se leagă de contractul nostru refăcut, dacă nu mă înșel sau dacă nu e refăcut, era într-o strare excepțională, are niște făgașe incredibile. Deci, oare de ce aceste făgașe?”, a declarat Alan Scutti.

Și, mai mult decât atât, am avut o perioadă de vară foarte caldă și s-a decis să reducem acest tonaj, până la data de 25 august, dacă nu mă înșel, la un maxim de 7,5 tone.

„ S-a ajuns din diverse motive. Primul – încărcări foarte excedente în timpul deschiderii, pe acest pod. Mai mult decât atât, podul are un tonaj maxim pentru 40 de tone. Să nu zicem că noi avem un control făcut în mod electronic care înregistrează tonajele excedente.

Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR, a declarat că au fost întreprinse acțiunile necesare. S-a efectuat frezarea și asfaltarea în zonele cu denivelări (pe sensul către Brăila).

Podul rămâne sub administrarea Webuild în continuare, deoarece recepția lucrării nu a fost încă efectuată. Până când recepția va avea loc, constructorul va fi responsabil pentru remedierea deficiențelor pe propriile cheltuieli.

Recepția este programată pentru finalul anului, conform promisiunii de finalizare a lucrărilor și a drumurilor de legătură.

Managerul tehnic de la Webuild, întrebat despre soluțiile pentru prevenirea deformării asfaltului, a declarat că are câteva observații referitoare la normativele românești care se referă la mixturi asfaltice utilizate pe podurile de beton.

El a adăugat că pe podul în discuție, structura nu constă în beton deasupra, ci într-o structură metalică ortotropă, ceea ce poate afecta primul strat de asfalt și straturile ulterioare într-un mod diferit.

Managerul a subliniat că nu există, în opinia sa, normative de referință specifice pentru acest tip de situație în România.

„ Avem alte exemple de poduri în România suspendate? Nu! Noi am am încercat să dăm niște sfaturi, să încercăm să dirijăm spre calea bună, dar din păcate avem niște restricții, care sunt normele și uitați ce se întâmplă ”.

Managerul a menționat că instalarea de cântare înainte de pod ar fi trebuit implementată inițial.

Centrul responsabil cu controlul acestor cântare poartă numele de ISCTR. El a subliniat că, în experiența sa personală, călătorind pe această rută zilnic de mai multe ori, a observat că acest centru, ISCTR, a fost văzut foarte rar în zona respectivă. Și, de multe ori a fost observat în partea opusă a Brăilei.

„Podul este făcut și conceput cu două pante, una spre Brăila, una spre Jijila. Vă dați seama ce înseamnă o energie cinetică majoră la coborâre de pe acel pod care, repet, are o piastră metalică ortrotropă dedesubt, nu de beton, viteză ridicată, podul vibrează, aceste vibrații produc niște deformații plasto-elastice în asfalt, care este un material conglumirat- bitominos și etc. etc. etc”, a mai declarat Alan Scutti.