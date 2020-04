Dar cine este tînăra polițistă? Se numește Alecandra, are 21 de ani, este din județul Vâlcea și spune că și-a dorit de mică să devină polițistă pentru că este o carieră care i se potrivește.

Mai mult, Alexandra crede că toată lumea trebuie respectată, indiferent de statut.

„Nu am medici în familie, dar educația părinților, experiența mea de viață până la această vârstă și școlile prin care am trecut m-au ajutat să ajung la ideea că toată lumea trebuie respectată, indiferent de statutul social”, a spus Alexandra, joi seară, îla Antena 3.

Povestea ei a început de la o postare făcută de Ministerul Afacerilor Interne pe pagina de Facebook, în care a fost descris gestul tinerei polițiste.

”Ea este Alexandra, polițista care a avut acea reacție admirabilă față de medicul pe care l-a oprit în trafic.

Întâmplarea s-a petrecut ieri dimineață, atunci când Alexandra a fost de serviciu în zona Unirii.

Era în jur de 7 când a oprit un autoturism pentru control. Prin geamul ușor întredeschis, de la o distanță sigură, Alexandra i s-a adresat celui de la volan:

– Bună dimineața! Vă rog să-mi prezentați adeverința sau declarația pe proprie răspundere și documentul de identitate! Vă rog, să le ridicați la nivelul geamului pentru a le putea vedea.

– Bună dimineața! Uitați cartea de identitate, iar aceasta este legitimația. Sunt medic, acum am ieșit din gardă și merg spre acasă.

În acel moment, Alexandra a făcut un pas în spate, cât să poată fi văzută mai bine, a luat poziția drepți și a dus mâna la caschetă.

– Am onoarea să vă salut, domnule doctor! Noi vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți. Vă asigurăm de toată prețuirea noastră! CU RESPECT!

– Vă salut și eu, a spus medicul, făcând același gest. Vă rog frumos să aveți grijă de dumneavoastră. O zi ușoară!

Alexandra este promoția 2019, iar duminică, pe 5 aprilie, împlinește 21 de ani.

Acum, însă, are un singur regret: medicul pe care l-a oprit nu a văzut că, pe sub masca de protecție, salutul ei a fost însoțit și de un zâmbet.

Domnule doctor, Alexandra vă salută, de data aceasta cu zâmbet!”, au scris reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne pe Facebook.