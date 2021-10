Detalii terifiante despre Anamaria Prodan: Scandal uriaș după divorț. „E o minciună!”

Deși Anamaria Prodan a susținut în spațiul public că pe vremea când l-a cunoscut pe Reghecampf, antrenorul nu mai era implicat în vreo relație sentimentală cu prima sa soție, Mariana Pfeiffer. Aceasta din urmă face, însă, noi dezvăluiri cu privire la situația familiei sale de atunci și o acuză pe Prodan de minciuni și acțiuni la care nimeni nu s-ar fi putut gândi.

Ce a spus Anamaria Prodan despre începuturile relației cu Reghecampf

„Când m-am reîntâlnit cu Laurențiu Reghecampf după 13 ani și când am hotărât amândoi să mergem mai departe, pentru că ne pierduserăm în trecut, l-am întrebat ce legătură mai are cu soția sa. El mi-a spus că nu mai au niciun fel de legătură de doi ani, că dorm în camere separate. Nici momentul în care Luca a apărut nu i-a mai apropiat. Am aceste mesaje pe un BlackBerry.

Am invitat-o pe doamna Mariana Reghecampf la masă, unde a fost și Laurențiu, și i-am întrebat dacă cei doi își mai pot repara relația pentru a fi eu liniștită sufletește.

Laurențiu a spus că nu se mai poate repara nimic, pentru că ruptura era de câțiva ani. În fața lui Dumnezeu eu stau dreaptă.

Eu l-am susținut pe soțul meu mereu. Nu sunt obișnuită cu asemenea scandaluri, când l-am luat pe Laurențiu Reghecampf eram Anamaria Prodan și l-am ridicat pe culmile succesului. Am încercat să am o atitudine extraordinară, cred că puține soții au asemenea atitudine când văd acele poze în presă.

El va rămâne sufletul nostru. Copiii mei n-au voie să uite că Laurențiu Reghecampf e tatăl lor”, a declarat Anamaria Prodan în emisiunea „La Măruță”, despre începuturile poveștii de dragoste alături de antrenorul Universității Craiova.

„Minte că l-ar fi cunoscut înainte ca eu să mă căsătoresc cu el”

La scurt timp după poziția publică a lui Prodan și în contextul divorțului dintre cei doi, prima soție a antrenorului a dezvăluit că, de fapt, nu a purtat nicio discuție cu aceasta și Reghecampf și nici nu erau despărțiți în momentul în care impresara îi dădea târcoale bărbatului.

„Este o minciună faptul că eu, Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan am stat la masă și am discutat! La fel cum, de altfel, este o minciună și faptul că eu și Laurențiu eram despărțiți de doi ani când ei doi s-au întâlnit pentru prima dată. Anamaria Prodan a avut o relație pasageră cu Laurențiu încă de la începutul căsniciei mele, la aproape doi-trei ani după ce ne-am căsătorit. Minte că l-ar fi cunoscut înainte ca eu să mă căsătoresc cu el!

Adevărul este că Laurențiu și Anamaria Prodan s-au cunoscut în perioada în care el era în lotul național de tineret, iar prima dată când s-a culcat cu el a fost pe vremea când el era într-un cantonament cu naționala de juniori, cazat la Hotelul Internațional, prin 1998, pe vremea când echipa era antrenată de Victor Pițurcă”, a declarat Mariana Pfeiffer.

Prodan a cerut micșorarea pensiei alimentare a fiului Marianei Pfeiffer de la 9.000 de lei la 100 de lei

Impresara a fost acuzată și că nu a avut nicio intenție de a-i purta grijă fiului lui Reghecampf, Luca. Mai mult decât atât, aceasta a cerut reducerea pensiei alimentare în cazul băiatului la suma de 100 de lei. De fiecare dată când impresara face referire la el în declarațiile publice, „nu face decât să-l mâhnească”.

„Minte și în ceea ce-l privește pe fiul meu Luca! E o minciună afirmația că l-a crescut sau a avut grijă de el! Luca a crescut alături de mine și actualul meu soț, a învățat în Germania și tot noi am fost cei care s-au preocupat ca el să practice ciclism de performanță.

Tot aici se cuvine să menționez și faptul că, tot din aceeași «grijă» pe care i-a purtat-o fiului meu, Anamaria Prodan, după divorțul nostru, îmi trimitea email-uri prin care-mi solicita să fiu de acord cu micșorarea pensiei alimentare pe care Laurențiu Reghecampf i-o datora fiului său. De la suma de 9.000 de lei, la 100 de lei.

Solicitările veneau din partea ei și, cel mai probabil, erau făcute pe la spatele lui, fără ca el să știe. Toate declarațiile referitoare la fiul meu nu fac altceva decât să-l mâhnească pe acesta.

Referitor la «celebra» mașină pe care susține că mi-a dat-o pentru fiul meu și că ar valora 60.000 de euro, adevărul este altul. De fapt, mașina respectivă este un jaf, un Opel Corsa, din 1997 cu 190.000 de km, în care eram nevoită să-l îmbrac pe Luca și să-l învelesc cu pături ca să-l pot duce la școală”, a conchis Mariana Pfeiffer, potrivit cancan.ro.