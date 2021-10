Se știe ce pensie alimentară îi plătește Ștefan Bănică jr., fiicei sale Violeta. Suma depășește nivelul mediu

Ștefan Bănică jr. și Andreea Marin au o fată, Violeta, căreia cântărețul îi plătește pensie alimentară. Cuplul a fost căsătorit, dar în cele din urmă relația, care a durat aproape 7 ani, s-a deteriorat, iar Bănică jr și fosta „zână a surprizelor” au divorțat.

Andreea Marin și Ștefan Bănică jr. au divorțat după 7 ani de relație

Cei doi au avut un mariaj în perioada 2006 – 2013, iar Violeta a venit pe lume în anul 2007. Din câte se pare, fiica lui Ștefan Bănică jr. ar primi o pensie alimentară de 1.500 de euro lunar. Artistul are un băiat, Radu Ștefan, cu Camelia Constantinescu, căruia i-a plătit aceeași sumă până la împlinirea vârstei de 18 ani, conform bzi.ro.

Pensia alimentară poate fi primită de către un minor, după ce un părinte este decăzut din drepturile părintești. Pensia alimentară se calculează în funcție de numărul de copii pentru care se plătește pensia, precum și în funcție de veniturile nete ale persoanei în cauză, de care aceasta dispune.

Altfel, acestea nu includ orele suplimentare, indemnizațiile de deplasare, de concediere, de transfer și salarii compensatorii. De asemenea, potrivit legii, pensia alimentară nu poate fi mai mare de jumătate din veniturile nete al persoanei care o plătește.

În cadrul unui interviu, Andreea Marin vorbea despre relația pe care o are cu fiica sa, Violeta. „Suntem prietene și mereu stăm la șuetă, ca fetele. E vârsta ei de care mă bucur cel mai mult, recunosc. Deja mă pot sfătui cu ea, dar uneori sunt întrebări la care eu nu am răspunsuri și ea le are.

E cât mine de înaltă. Încă nu avem pretendenți, dar mă aștept, mă pregătesc. Deocamdată, Violeta e destul de rușinoasă ca să primească sfaturi, dar cred că va veni vremea, cred eu, când vom ajunge și la acest subiect, deschis, nu trebuie să existe reticențe aici!”, spunea Andreea Marin.