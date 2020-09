La un an de la naștere, Lavinia Pârva a revenit la o siluetă de invidiat. În afară de asta, a decis să-și schimbe și look-ul, așa că arată chiar mai bine decât înainte de a rămâne gravidă.

Lavinia Pârva, soția a celebrului Ștefan Bănică Jr, se poate considera o femeie împlinită. Cu o căsnicie frumoasă, un copil pe măsură, ce și-ar mai putea dori?

După ce a scăpat repede de cele 30 de kg puse în perioada sarcinii, Lavinai Pârva a apelat la esteticieni și la hair-stiliști.

Și-a mai scurtat părul, iar fanii au observat imediat schimbarea. I-au făcut numeroase complimente când vedeta a publicat pe Instagram câteva poze noi.

Soția lui Ștefan Bănică Jr. a trecut printr-o mare transformare ăn ultimele luni. Dintr-o femeie tânără, frumoasă și lipsită de griji a devenit o mămică grijulie și fericită. Asta nu a împiedicat-o, însă, să se ocupe și de ea. Când a fost cazul, a apelat la profesioniști, atât pentru a-și recapâta silueta, cât și pentru a-și schimba look-ul.

Cele mai recente poze ale divei dovedesc fără putință de tăgadă acest lucru. Iar reacțiile fanilor pe rețelele de socializare sunt o dovadă că gusturile Lavinei Pârva sunt fără cusur. Unii au felicitat-o pentru schimbare, alții au scris, însă, că nu era momentul. Cât despre modul cum a reușit să scape de kilogramele în plus, bruneta declara că:

„Nu am făcut mare lucru, a venit de la sine. Într-adevăr a fost un pic șocant. Atunci când am fost însărcinată am acumulat mai multe kilograme, dar a fost retenție de apă. După ce am născut, kilogramele s-au dus așa, ușor, ușor, fără să fac eforturi prea mari. Micul dejun: iaurt, fulgi de ovăz, fructe, semințe de in, nucă și scorțișoară. Prânzul: grătar (pește sau un alt tip de carne) și legume (salată sau la grătar). Mișcare: minim 35 – 40 de minute pe zi. Cina: un ceai (detox) și nimic altceva oricât mi-ar fi de greu“, a declarat soția lui Bănică Jr, conform Cancan.