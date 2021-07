Amănunte picante ies la iveală despre amanta lui Reghecampf. Se pare că femeia nu a știut să stea la locul ei atunci când a fost nevoie, motiv pentru care o vedetă TV a vrut să o ia și la bătaie. Florentina Raiciu i-ar fi făcut avansuri unui cântăreț cunoscut.

Antonia a vrut să o ia la bătaie pe amanta lui Reghe

Antonia, mama copiilor lui Alex Velea, a vrut să o ia la bătaie pe Florentina Raiciu, după ce aceasta din urmă i-ar fi făcut avansuri cântărețului, susțin surse pentru cancan.ro. Amanta lui Reghecampf este cunoscută pentru mai multe relații amoroase pe care le-a avut cu diverși bărbați. De-a lungul timpului, ea ar fi făcut avansuri mai multor vedete, printre care se numără și Alex Velea, partenerul Antoniei.

Cine este Florentina Raiciu, presupusa amantă a lui Reghecampf

Pe numele său oficial Florentina Ana-Maria Raiciu, femeia despre care se spune că ar fi amanta lui Reghecampf, are 32 de ani și este model și fostă asistentă TV. Florentina Raiciu a pozat și în revista Playboy. Femeia a mai fost surprinsă, în trecut, și alături de fostul soț al Cristinei Spătar.

Despre Florentina Raiciu circulă informații conform cărora ar fi amanta lui Reghe, soțul Anamariei Prodan. Impresara spune că zvonul despre fostul model Playboy a fost lansat de către Gigi Becali și, bineînțeles, a negat toate declarațiile referitoare la amanta soțului ei.

Deci, există posibilitatea ca cei doi să fi fost împreună în Deltă, de unde EvZ a făcut rost de fotografii.

După ce presa mondenă a lansat zvonul că Laurenţiu Reghecampf ar avea o relație extraconjugală cu fostul Playboy, Anamaria Prodan a declarat că relația ei cu soțul său este la fel de frumoasă ca la început și că nu o cunoaște pe Florentina Raiciu (foto).

Prima reacție a amantei lui Reghe

Soția lui Laurențiu Reghecampf nu a iertat-o pe amantă, ba chiar i-a transmis cuvinte grele. În opinia Anamariei Prodan, Florentina Raiciu nu este decât copilul unor „gunoaie”, o femeie fără demnitate, care își câștigă traiul stând cu „picioarele deschise”.

„Nici măcar nu am văzut-o în viața mea. Au curs atunci subiectele… A bătut-o Prodan, i-a rupt salonul, i-a spart… o prostie! Nu am văzut-o niciodată pe femeia asta, nu am primit niciodată un telefon acasă de la femeia asta. Dacă cine a aruncat vorba asta a crezut că o să-mi distrugă căsnicia și o să-l distrugă pe Reghe ca imagine… Nu există! Raiciu nu a existat în discuțiile familiei noastre. O singură dată am întrebat când existau discuții în oraș, dacă o știe pe fata asta. Am intrat amândoi pe Google și ne-am uitat cine e. Ți se pare că Reghe s-ar preta să se combine și să dea banii copiilor lui unor… gunoaie? Pentru mine o femeie care nu are demnitate, mândrie este… O femeie care nu a muncit o zi și care stă așa cu picioarele deschise…”, s-a exprimat Anamaria Prodan.

Florentina Raiciu a fost contactată de jurnaliști, însă nu a dorit să comenteze criticile aduse. „Nu vreau să comentez acest subiect. Mulțumesc”, au fost cuvintele Florentinei Raiciu, conform sursei citate. Ceea ce nu face decât să alimenteze, în continuare, zvonurile despre cei doi.