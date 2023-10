Sorin Bontea, înainte să cunoască celebritatea. Detalii din viața celebrului chef

Emisiunea culinară Chefi la Cuțite a contribuit semnificativ la succesul profesional al celor trei bucătari, iar Sorin Bontea nu face excepție. Deși, au pornit în televiziune cu emisiunea Masterchef de la PRO TV, acum, cei trei bucătari sunt printre cei mai îndrăgiți oameni de televiziune din țară.

Însă, pentru Sorin Bontea nu a curs numai lapte și miere. Până a-și câștiga locul pe micile ecrane a îndurat și a trecut peste multe greutăți. Celebrul chef a început să lucreze de la vârsta la care alții visează la te miri ce telefoane sau haine de firmă.

Sorin Bontea a intrat pe piața muncii la vârsta de 16 ani, iar efortul depus nu a fost în zadar. De ani buni de zile, chef Sorin Bontea se află în lumina reflectoarelor și a reușit să-și creeze o comunitate însemnată de fani. Totodată, nu puțini sunt cei care aspiră la o carieră ca a celebrului chef. Într-un interviu recent, Bontea a vorbit despre etapele prin care a trecut până să cunoască succesul.

Sorin Bontea a început să lucreze de la o vârstă fragedă. La doar 16 ani, celebrul chef avea deja prima slujbă. Încă de la vremea respectivă Bontea avea o predilecție pentru bucătărie, așadar, primul său loc de muncă a avut legătură cu acest domeniu.

Pentru început, a lucrat la „Gospodina”, o locație situată în Piața Amzei, după care și într-un bar. A fost perioada în care a învățat ”abecedarul” bucătăriei. Parcursul profesional a fost întrerupt pentru efectuarea stagiului militar obligatoriu.

Pe vremea comunismului una din datoriile cetățeanului a constat și în efectuarea stagiului militar. Bontea nu a făcut excepție. După terminarea pregătirii militare, el a revenit în bucătărie pe postul de ajutor de bucătar. Cât despre remunerația la final de lună „se putea și mai bine”, apreciază renumitul bucătar.

„Am câștigat primii bani la muncă, m-am angajat la 16 ani. Eu am trecut prin multe, eram puști, eram copil pe atunci. Am lucrat prin Piața Amzei la Gospodina și un bar, după 1990. Era genul ăla de alimentară unde te duceai și luai semipreparate. Eu lucram acolo ca bucătar. Eram tot ajutor de fapt…

Odată ce a acumulat ceva experiență, fostul jurat de la Chefi la Cuțite a luat-o la pas prin lume, în căutarea unui trai mai bun. El s-a angajat pe un vas de croazieră și a avut ocazia să gătească pentru vedete internaționale. Însă toate aceste beneficii veneau la pachet cu un sacrificiu pe măsură.

Timp de opt luni pe an, chef Bontea era departe de familie, dar acest lucru nu-l împiedică să vorbească deschis despre acea perioadă. Până la urmă, fiecare port în care staționa vasul reprezenta o nouă experiență culinară.

„Nici eu nu i-am văzut, serios. Veneam acasă odată la 7-8 luni. Am trecut și eu prin genul ăsta de plecat de acasă. Am lucrat pe vase de croazieră. Unii spun că este rău, alţii spun că este bine, eu zic că am văzut foarte multe, avantajul fiindcă nu neapărat că înveţi foarte multe în bucătărie, ci că înveţi să fii organizat, înveţi să respecţi reguli, ceea ce în bucătărie este esenţial.

Ideea este că eu am avut un foarte mare avantaj că în orice port m-am dat jos şi am gustat din ce se gătea acolo. Eu zic că asta m-a ajutat foarte mult în carieră. În plus, am văzut cam tot ce se poate vedea în lumea asta. N-am văzut India”, a explicat celebrul bucătar în cadrul podcastului Fain și Simplu.