Detalii secrete de la Chefi la cuțite. Clauza care a provocat nemulțumire în rândul candidaților

În seara asta are loc marea finală a show-ului culinar de la Antena 1. Lider incontestabil de audiență, semifinala de aseară i-a arătat pe cei trei finaliști care se luptă pentru premiul de 30.000 de euro, însă a apărut în presă și clauza secretă din cadrul emisiunii.

Concurenții au o listă secretă cu lucruri interzise în timp ce participă la competiție

Emisiunea Chefi la cuțite a atras o mulțime de reacții în mediul online după anunțul cu plecarea celor trei chefi, care au acuzat o oboseală prelungită în urma filmărilor. Zvonurile cu privire la o ofertă mai bună au început imediat să circule, însă motivul menționat de chefi este cel al oboselii.

Acum însă au apărut și alte informații din interiorul culiselor, iar printre acestea se numără și anumite clauze care trebuie respectate cu strictețe.

Clauza secretă care a stârnit nemulțumire printre candidați

Fosta iubită a lui Irinel Columbeanu, Daiana Duțu, a povestit că i-a fost interzis să se vopsească în timpul fimărilor:

„Am rămas mască atunci când ni s-a zis că nu avem voie să ne schimbăm culoarea părului pe tot parcursul filmarilor. De ce? Pentru că în interiorul meu zac o mulțime de persoanje diferite pe care nu le pot ține închise, simt nevoia să fiu altcineva aproape zilnic. De aceea, mereu sunt aranjată diferit. Viața e prea scurtă ca să fii într-un singur fel!”, a povestit Daiana Duțu, una dintre concurentele Chefi la Cuțite.

Imediat cum a părăsit competiția, Daiana spune că a dat fuga la salonul de înfrumusețare si s-a vopsit, după ce nu a mai fost nevoită să respecte clauza:

”Nu am întrebat motivul, dar, probabil, ca să ne recunoască telespectatorii. Eu am fost blondă la filmări, așa am rămas pe tot parcursul emisiunii, dar, imediat ce am ieșit din concurs, direct la salon m-am dus. M-am făcut brunetă, așa cum îmi stă mie mai bine”, a încheiat Daiana.