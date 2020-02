Chestiunea Raportului întocmit de SRI sub titlul Raportul SRI despre evenimentele din decembrie 1989, depus la Parlament pe la jumătatea lui iulie 1994, sub titlul Punct de vedere preliminar al Serviciului Român de Informații privind evenimentele din decembrie 1989, evident, ajuns la presă prin trucul scurgerii dinadins e mult mai importantă decît pare. Mai întîi pentru că Raportul e primul document oficial despre Evenimentele din decembrie 1989. Redactat de o instituție de forță a regimului Ion Iliescu, Raportul are asupra altor scrieri despre Eveniment autoritatea de punct de vedere oficial. Teza centrală a Documentului – cea a mîinii străine implicate în Căderea lui Ceaușescu e mai mult decît importantă din punct de vedere politic. Virgil Măgureanu fusese unul dintre membrii echipei Iliescu. Rechizitoriul Parchetului din 8 aprilie 2019 îl dezvăluie ca aparținînd Grupului Complotist de dinainte de 1989. Datele îl surprind prezent la Procesul Ceaușescu. Ion Iliescu îi dă pe mînă instituția numită SRI. Formarea și dezvoltarea acestei instituții în 1990 alcătuiesc un proces de mare sensibilitate și complexitate. De SRI e nevoie, da, dar noua instituție apare în umbra imensă a fostei Securități. Înființarea SRI și dezvoltarea ulterioară trebuie să țină cont de suspiciunea unei reveniri a Securității, dar sub o altă denumire. Primul Serviciu secret din postdecembrism, SRI are o putere pe care Ion Iliescu n-are cum s-o treacă cu vederea. Prin urmare, Ion Iliescu pariază riscant pe Virgil Măgureanu dîndu-i pe mînă primul serviciu secret postdecembrist.