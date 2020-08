Se pare că femeia și-a încheiat relația de iubire pe care o avea cu „bossul cinefil”, un om de afaceri care a fost implicat și într-o relație cu Elena Copăceanu, supranumită „Regina Sprâncenelor”.

Maria Ilioiu a explicat că nu a avut decât o relație de amiciție cu bărbatul respectiv, alături de care fusese surprinsă în timp ce se afla la malul mării. Ne-am aflat împreună într-o conjunctură mai specială, respectiv ziua de Sfânta Maria. Prilej cu care am petrecut pe litoral în compania mai multor prieteni. Și nicidecum nu am altă legătură decât de o simplă amiciție cu respectiva persoană cu care am fost fotografiată”, a afirmat fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!”, pentru cancan.ro.

După ce a fost eliminată din emisiune, ea a vorbit despre un scandal pe care l-a avut cu Andreea Tonciu. „Da, a fost o bătaie ca în filme între mine și Andreea, mă bucur că am ciufulit-o bine. Am rupt-o pe genunchi, cum nu se aștepta nimeni. Pentru că și-a permis să îmi bage mâna în păr și să mă tragă. Momentul în care o amețită vine și își bagă mâna în părul tău o iei și o dai cu capul de genunchi”, spunea Maria Ilioiu, care mai preciza: „Cum e posibil ca acest cap de bețisor folosit să vină să-și bage mâna în părul meu? M-am dus la filmări și, cum eram la machiaj, această Tonciulină m-a făcut prostituată. Această bătaie a fost filmată, dar nu vor da la TV.”

Pe de altă parte, din câte se pare, Elena Copăceanu s-a despărțit de omul de afaceri – fan al serialului – „Casa de Papel” – pentru că nu mai suporta interminabilele escapade nocturne ale acestuia, dar și petrecerile pe care el le organiza la vila sa aflată în apropierea Bucureștiului.