Descoperirea care a șocat o țară întreagă. Ce a găsit un localnic la Sarmizegetusa, după visul ciudat

O cruce misterioasă, cu simboluri ciudate, a fost descoperită la poalele Sarmizegetusei Regia de către o familie care locuiește în zonă.





Bărbatul care a găsit crucea a povestit că un personaj divin i-a arătat locul în care se află un mormânt. Crucea, inscripționată cu anul 1833, a iscat numeroase controverse datorită poveștii sale, scrie antena3.ro.

Pensionarul a povestit că personajul divin a început să îi apară în vise în urmă cu zece ani, iar acesta îi poruncea să îl dezgroape.

„Dormeam in casa, noaptea, cand am visat pe Cineva care mi-a spus: Te duci la doi nuci. Acolo, in tarana, este o cruce. Sa o scoti si sa o pui la rascruce de drum. Nu am luat visul in seama la inceput”, a povestit localnicul.

Personajul a apărut și în serile următoare și i-a cerut localnicului să dezgroape crucea de la umbra celor doi nuci.

Localnicul a săpat și a găsit o cruce de piatră, împodobită cu simboluri religioase și inscripționată „Anno Domini 1833”.

Preoții din zonă au sființit crucea iar monumentul a devenit o atracție locală.

Gigi Becali a SPART 50 de milioane de euro dupa ce a iesit din PUSCARIE. Tocmai acum s-a aflat pe ce s-au dus BANII!

Pagina 1 din 1