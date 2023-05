DeSantis, atac la Trump: A dat țara pe mâna lui Faucci și a distrus viețile a milioane de oameni!

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, l-a atacat joi pe candidatul republican Donald Trump, spunând că cel de-al 45-lea președinte al SUA „a predat țara” doctorului Anthony Fauci în timpul pandemiei COVID-19 și că, în consecință, „a distrus viețile a milioane de oameni”.

„Cred că s-a descurcat grozav timp de trei ani, dar când i-a predat țara lui Fauci în martie 2020, asta a distrus viețile a milioane de oameni”, a declarat DeSantis, în vârstă de 44 de ani, la postul de radio Glenn Beck, referindu-se la oficialul de la National Institutes of Health și fost consilier medical principal al președintelui Biden.

„Iar în Florida, am fost unul dintre puținii care s-au ridicat împotriva curentului, au primit numeraose atacuri dinspre mass-media, birocrație, politicieni de stânga, chiar și de la o mulțime de republicani, dar am ținut școli deschise, au păstrat afacerile în viață. Și astfel, Florida, de când cu COVID, a depășit practic orice stat din țară, atunci când te uiți la toți acești indicatori semnificativi, adică suntem în plină expansiune”, a continuat guvernatorul. „Avem oameni care se mută aici. Bogăția vine aici. Ca atare cred că atunci când oamenii privesc înapoi, înțeleg vă acel an 2020 nu a fost un an bun pentru întreaga țară. A fost o situație în care Florida a a ales să rămână singură. Așa că eu cred că acesta este un contrast important.”

Campania lui Ron DeSantis pentru președinția SUA a început nesigur

Campania lui DeSantis a avut un început nesigur miercuri, lansându-și campania prezidențială într-o conversație pe Twitter Spaces cu miliardarul Elon Musk, care s-a blocat și a avut sunetul întrerupt de mai multe ori din cauza numărului de ascultători.

Donald Trump, în vârstă de 76 de ani, care îl devansează pe Ron DeSantis cu o diferență de două cifre în sondajele recente privind alegerile primare, l-a criticat pe guvernatorul Floridei pentru modul în care a gestionat COVID-19, afirmând că acesta a „închis de fapt [statul Soarelui]”. „Florida a fost de fapt închisă, pentru o perioadă mare, lungă de timp”, a declarat Trump reporterilor în februarie. „Vă amintiți, a închis plajele și toate celelalte? El încearcă să rescrie istoria”.

Măsurile de izolare anti-COVID au fost adoptate inițial de majoritatea guvernatorilor de stat în martie 2020, dar Florida a fost printre primele state care au ridicat ordinele de a rămâne acasă și au pus capăt închiderilor de magazine. În plus față de poziția sa anti-lockdown, DeSantis a subliniat opoziția sa față de mandatele obligatorii de vaccinare COVID-19.

Atac la Trump

„Modul în care au folosit aceste vaccinuri COVID a fost o intruziune masivă în libertățile noastre”, a declarat DeSantis la sfârșitul săptămânii trecute la Florida Family Policy Council. „Au vrut să le refuze oamenilor dreptul de a pune mâncare pe masă dacă nu se așezau în genunchi și nu primeau un vaccin COVID pe care poate că nu și-l doreau și de care mulți dintre ei nu aveau nevoie.”

„Nu mai putem permite niciodată ca ‘Warp Speed’ să prevaleze asupra consimțământului informat în această țară”, a adăugat el, referindu-se la numele din epoca Trump pentru promovarea vaccinului.

Ulterior, administrația Biden a preluat proiectul ca parte a echipei de răspuns COVID-19 de la Casa Albă și a făcut presiuni pentrucertificatele de vaccinare a angajaților federali pe parcursul primilor doi ani de mandat al președintelui. Apoi, Joe Biden a lăsat certificatele să expire în liniște la începutul acestei luni, după o serie de lupte în instanță cu oficiali de stat cu privire la vaccinările forțate. În noiembrie 2021, DeSantis a semnat o lege care a interzis certificatele de vaccinare pentru angajații statului, inclusiv pentru lucrătorii din școlile publice. El a pus sub semnul întrebării eficacitatea vaccinurilor și anul trecut a făcut presiuni pentru o investigație a marelui juriu în această privință.