Deputatul Vlad Batrîncea: „Declarațiile populiste ale lui Sandu și PAS au costat scump economia națională și cetățenii Moldovei”

Vlad Batrîncea a anunțat în cadrul briefing-ului PSRM de marți, 23 mai 2023, că partidul de guvernământ s-a rupt de CSI.

Ce înseamnă pentru cetățenii Moldovei ruperea de CSI și piața, la care republica noastră are acces liber ? În 2022, an de criză, Moldova a exportat mărfuri în valoare de peste 1 miliard de dolari. De regulă, produsele agroalimentare sunt cele care au suferit cel mai mult sub regimul Sandu.

Aflându-se într-o criză profundă, Republica Moldova a dublat exportul de mărfuri moldovenești către Kazahstan, care este un partener foarte important pentru noi. Exporturile de mărfuri moldovenești către Kîrgîzstan și Armenia au crescut de trei ori, exporturile către Turkmenistan au crescut de 2,5 ori și către Belarus cu o treime. Sunt doar câteva cifre care beneficiază în realitate mediul de afaceri, întreprinderile agricole, zeci de mii de angajați care plătesc impozite în Republica Moldova.

Retragerea din CSI ar putea afecta economia Republicii Moldova din mai multe puncte de vedere, cum ar fi:

Pierderea piețelor de export: CSI reprezintă un important partener comercial pentru Republica Moldova. Prin retragere, țara ar putea pierde accesul la piața comună a CSI, ceea ce ar putea reduce exporturile moldovenești către aceste state. Dacă Republica Moldova nu poate găsi piețe alternative sau parteneri comerciali în mod rapid, acest lucru ar putea afecta negativ industria și exporturile țării.

Reducerea investițiilor străine directe: CSI oferă un cadru și o platformă pentru cooperarea economică între statele membre. Prin retragerea din CSI, Republica Moldova ar putea pierde atractivitatea pentru investițiile străine directe din partea altor state membre. Acest lucru ar putea conduce la o scădere a investițiilor și a fluxurilor de capital către țară, ceea ce ar putea afecta dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă.

Impact asupra relațiilor comerciale bilaterale: CSI facilitează și promovează cooperarea economică și comercială între statele membre. Prin retragerea din CSI, Republica Moldova ar putea avea dificultăți în menținerea și dezvoltarea relațiilor comerciale bilaterale cu alte state membre. Acest lucru ar putea avea un impact negativ asupra diversificării piețelor și asupra parteneriatelor economice.

Cu toate acestea, este important de menționat că impactul exact al retragerii din CSI asupra economiei Republicii Moldova depinde de mai mulți factori, cum ar fi acordurile alternative încheiate, abilitatea de a găsi noi parteneri comerciali și politica economică internă adoptată. Este posibil ca guvernul Republicii Moldova să ia în considerare aceste aspecte și să implementeze măsuri pentru a minimiza impactul negativ și pentru a stimula creșterea economică în afara CSI, dacă se decide să se retragă din această organizație.