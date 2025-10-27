Deputata și vicecampioana olimpică, supărată foc: „Nu suntem toți ca Țuțu” Video

Republica Moldova. Prima zi a Anastasiei Nichita în Parlament s-a transformat rapid într-o provocare. Vicecampioana olimpică la lupte libere a devenit ținta ironiei pe rețelele sociale, fiind comparată cu fostul deputat Constantin Țuțu. Sportiva a explicat că emoțiile primei zile și răspunsurile sale nu foarte concise au generat comentarii nepotrivite, dar și-a subliniat pregătirea profesională și legalitatea mandatului.

„Evident că nu am experiență, dar politica se învață. Sunt aici să fac diferența și să reprezint interesele cetățenilor,” a declarat Anastasia.

Deranjată de comparațiile cu fostul deputat, Anastasia Nichita a prezentat documentele care îi confirmă studiile și dreptul legal de a activa în Parlament. Ea a absolvit Universitatea de Educație Fizică și Sport, obținând o licență în protecție, pază și securitate, și un masterat în tehnologia antrenamentului sportiv. De asemenea, a arătat un certificat care confirmă absolvirea unei universități din România și a precizat că își continuă studiile la Academia de Studii Economice din Moldova.

„Am aici acte confirmative, că sunt, să zic așa, în regulă. Nu am ajuns aici din pod. Sportul înseamnă disciplină, ambiție, motivație și caracter, valori esențiale pentru societate,” a subliniat deputata.

Deputata a explicat că sportul va fi segmentul prioritar în activitatea sa parlamentară. Ea își propune să schimbe percepția publicului despre sportivi care intră în politică și să promoveze cultura sportului ca vector de educație și dezvoltare personală.

„Nu toți sportivii care intră în politică sunt la fel. Sportul nu înseamnă doar sală și greutăți, ci valori care formează caractere puternice. Voi demonstra acest lucru în Parlament,” a declarat Anastasia Nichita.

Pe lângă sport, Anastasia Nichita se concentrează pe însușirea regulamentului Parlamentului și pe colaborarea cu colegii din fracțiune pentru elaborarea actelor normative. Mandatul ei este de patru ani, obținut prin lista PAS în alegerile parlamentare din 2025. Deputata promite că disciplina, perseverența și motivația care au făcut-o o campioană olimpică vor fi transpuse și în activitatea sa legislativă, în beneficiul cetățenilor.

„Vreau să arăt că sportivii pot fi și buni parlamentari, că valorile învățate pe saltelele de lupte se traduc în muncă responsabilă și dedicată pentru țară,” a conchis Nichita.

Anastasia Nichita a câștigat medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Paris, primul argint olimpic al Republicii Moldova în ultimii 24 de ani. La categoria 57 kg, ea a învins pe Sandra Paruszewski (Germania), Giullia Penalber (Brazilia) și Kexin Hong (China), cedând doar în finală în fața japonezei Tsugumi Sakurai. Această performanță a adus sportului moldovenesc o recunoaștere internațională remarcabilă.