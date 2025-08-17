Monden Denzel Washington despre rețelele de socializare: Îl urmez pe Dumnezeu, nu pe om







Denzel Washington a stârnit interesul public prin declarații despre importanța urmăritorilor și validarea online. Actorul, dublu câștigător al premiului Oscar, a subliniat că urmează valorile spirituale și credința în Dumnezeu, nu tendințele rețelelor sociale sau aprecierea publicului. Comentariile sale vin după ce a afirmat că „nu joacă pentru Oscaruri” și că premiile nu-i definesc parcursul artistic.

Într-un interviu video pentru Complex News, Denzel Washington a fost întrebat dacă se teme că ar putea fi „anulat” în contextul culturii online. Actorul a răspuns printr-o întrebare retorică: „Ce înseamnă asta - să fii anulat?” Când intervievatoarea Jillian Hardeman-Webb i-a explicat că termenul se referă la pierderea sprijinului public, Denzel a replicat simplu: „Cui îi pasă?”

El a explicat că urmăritorii nu îi dictează deciziile: „Nu-mi pasă cine urmează pe cine. Nu poți conduce și urma în același timp. Eu nu urmez pe nimeni. Eu urmez spiritul ceresc. Îl urmez pe Dumnezeu, nu-l urmez pe om. Am credință în Dumnezeu. Am speranță în om, dar uită-te în jur, nu merge prea bine.” Actorul a menționat că discuțiile despre cancel culture îi provoacă disconfort fizic, spunând că „mi se strânge pieptul vorbind despre asta”.

Cea mai recentă colaborare dintre Denzel Washington și regizorul Spike Lee, Highest 2 Lowest, este primul proiect comun în aproape două decenii și se află acum în cinematografe. Filmul, produs de A24 și Apple, reinterpretă clasicul High and Low al lui Akira Kurosawa, cu Denzel în rolul unui mogul muzical vizat de un complot de răscumpărare.

Washington a reiterat că nu urmărește premii pentru validare: „Nu-mi pasă de astfel de lucruri. Fac asta de mult timp și sunt momente când am câștigat și nu ar fi trebuit să câștig și apoi nu am câștigat și ar fi trebuit să câștig. Omul dă premiul. Dumnezeu dă recompensa.” Actorul deține două premii Oscar: pentru rolul secundar în Glory (1989) și pentru cel mai bun actor în Training Day (2001).

Denzel Washington a primit anul acesta a 11-a sa nominalizare la Globurile de Aur pentru rolul din filmul Gladiator II, devenind astfel actorul de culoare cu cele mai multe nominalizări din istoria acestei prestigioase gale.

Actorul a câștigat unul dintre Globurile de Aur pentru cea mai bună interpretare masculină într-un rol secundar, pentru portretizarea personajului Macrinus în filmul de acțiune.

Recent, zvonurile legate de o posibilă retragere din actorie i-au agitat fanii. Washington a clarificat situația într-un interviu pentru BuzzFeed: „Nu am spus că mă voi retrage. Am spus doar că trebuie să existe un anumit nivel de interes pentru mine. Sunt mai atras de activitatea din spatele camerei, iar asta se va întâmpla peste aproximativ cinci ani.”

El a explicat filosofia sa de viață și carieră: „Este foarte dificil. Poate am folosit cuvântul ‘retragere’, dar eu privesc viața în trei etape: înveți, câștigi și dai înapoi. Acum sunt în etapa în care dau înapoi., potrivit foxnews.com