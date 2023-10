Denunțătorul lui Dumitru Buzatu primește 10 milioane de euro de la Consiliul Județean

La doar două săptămâni de la intervenția DNA Iași, două companii asociate cu Emil Savin, denunțător Dumitru Buzatu. Cunoscut sub pseudonimul „Farmazon”. Firmele asociate cu numele său au fost beneficiarele unui nou contract din partea Consiliului Județean Vaslui, scrie Jurnalul Național.

Acest contract este strâns legat de proiectul Drumului Strategic Județean, care este, de asemenea, centrul scandalului legat de șpaga cerută. Surprinzător, astăzi, se anticipează deschiderea ofertelor pentru un alt segment din același contract. Informații de pe platforma SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) dezvăluie că, la 8 iulie 2023, Consiliul Județean Vaslui a emis un anunț legat de contractarea serviciilor pentru proiectul „Regiunea Nord-Est – Axa Prioritară 4: Vaslui”, referindu-se la mai multe drumuri județene și loturi specifice.

Conform anunțului, pentru lotul 1, erau necesare servicii tehnice și realizarea unor lucrări pe o distanță de 35,42 km pe DJ 245, având un buget estimat la 41.928.140,26 lei fără TVA. În ceea ce privește lotul 2, erau solicitate servicii similare pentru o porțiune de 12,4 km pe DJ 245M, cu un buget propus de 19.489.328,66 lei fără TVA.

Denunțător Dumitru Buzatu, prosper om de afaceri

În contextul arestării lui Buzatu, Emil Savin apare ca fiind principalul beneficiar al licitației. Licitatia, care avea ca obiectiv atribuirea primului lot menționat, a fost inițiată într-un moment tensionat, cu DNA Iași concentrându-se pe acțiunile împotriva lui Buzatu. Cu toate acestea, procedura s-a încheiat la 6 octombrie 2023, la scurt timp după evenimentele tumultuoase.

Două din cele trei companii beneficiare ale acestui lot sunt strâns legate de Emil Savin, respectiv Soragmin SRL, deținută de fiica sa, Cristina Șelaru și Transmir SRL, deținută de o persoană care a fost asociată cu cealaltă fiică a lui Farmazon, Stela Popică. Actuala soție a deputatului PSD de Vaslui, Andrei Popică.

Povestea flagrantului

Ce a povestit Emil Savin, denunțător Dumitru Buzatu, la momentul flagrantului: „Povestea a plecat în 2021, de la niște lucrări, spuneau ei, neconforme (…) La momentul respectiv s-a cerut o expertiză, care s-a şi realizat, până la urmă. Eu am cerut o contraexpertiză. Ei n-au vrut, au zis că acea contraexpertiză trebuie făcută de același expert (care a făcut prime expertiză). Mie mi s-a părut cam dubios, le-am spus că nu cred că e corect.

Cei de la Consiliu (Consiliul Județean Vaslui, n.r.), dl. director Toma și alții de acolo, au zis să facem cu același expert. L-am contactat pe expert şi l-am întrebat: ‘E corect, tot tu centrezi, tot tu dai cu capul?’ și mi-a spus că e corect, că doar el poate face expertiza. ‘Faci contract cu mine și-ți fac contraexpertiza’, mi-a zis el.

Am contractat avocații mei și mi-au zis: ‘E ceva cusut cu ață ală. Dacă faci asta, e mită ascunsă și te duci la bulău’ (la pușcărie, n.r.). Ăsta a fost denunțul pe care l-am făcut eu, nu l-am denunțat pe Buzatu, l-am denunțat pe expert, expertiza respectivă. Şi m-am dus cu acea expertiză la domnii de la DNA şi le-am spus chestia respectivă. De atunci, am intrat în ascultare (a fost pus sub interceptare, n.r.) şi a ieşit toată panarama asta. Nu l-am denunţat pe Buzatu, ci pe domnul expert (…) N-am avut încotro şi a trebuit să fac ce am făcut.

Nu îmi pare rău (…) Am fost pe lângă faliment de vreo doi-trei ani de zile, m-am împrumutat de bani să-mi plătesc dările la stat, iar banii mei au stat în vistieria Consiliului Judeţean sau unde au stat (…)”, a spus Emil Savin la o televiziune de știri. Denunțător Dumitru Buzatu