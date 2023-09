Dumitru Buzatu, o viață în politică. Istoria reală din 1992 până azi

Dumitru Buzatu a obținut primul mandat de parlamentar în acel an, sub sigla FDSN, partid ce a evoluat ulterior în PDSR și PSD. Deci este unul din cei mai vechi membri ai partidului social-democrat. Născut pe 12 august 1955, în Ruginoasa, județul Iași, Buzatu a fost căsătorit cu Gabriela Crețu, actual senator în Parlamentul României. Cuplul are un fiu, Tudor Buzatu, care și-a dat demisia din funcția de secretar de stat după arestarea tatălui său.

Stenogramele DNA însă sunt ultima sa „realizare” politică.

Dumitru Buzatu, carieră politică

Dumitru Buzatu este absolvent al Facultății de Istorie și Filozofie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. Dumitru Buzatu, în vârstă de 68 de ani, și-a croit drum în lumea politică românească, începând cu funcții de învățământ și până la posturi cheie în administrația locală și centrală. Profesor de filosofie, marxist-leninistă, în liceele din Vaslui înainte de 1990, a ales doctrina social-democrată din start.

Intrat în politică la scurt timp după Revoluția din 1989, Buzatu s-a alăturat inițial Frontului Salvării Naționale (FSN). Devenind ulterior membru al Partidului Democrației Sociale din România (PDSR), predecesorul PSD. În alegerile din 1992, a câștigat primul său mandat de deputat, un pas ce i-a consolidat cariera politică, urmând să fie reales pentru încă două mandate ulterioare.

În 2004, decide să părăsească scena politică națională și se întoarce la Vaslui. Acolo, devine vicepreședinte al Consiliului Județean, în vreme ce fosta soție, Gabriela Crețu, obține un mandat de deputat. Gabriela Crețu a fost aleasă senator de trei ori, consolidând astfel influența familiei în politica românească. Perechea a divorțat în mod rezervat, fără a face declarații publice. Confirmarea acestui eveniment regăsindu-se exclusiv în declarațiile lor de avere. Fiul lor, Tudor Buzatu, a ales să urmeze cariera părinților săi, implicându-se și el în politică. Din 2012, deține funcția de președinte al CJ Vaslui.

Averea lui Dumitru Buzatu

De-a lungul carierei, Buzatu a fost o voce distinctă în PSD. S-a opus liderului partidului, Marcel Ciolacu, în momentul destituirii miniștrilor Gabriela Firea și Marius Budăi. Fiul său, Tudor, a fost numit în funcție în cabinetul Nicolae Ciucă, iar fosta soție, Gabriela Crețu, a devenit senator în 2004.

Conform ultimei declarații de avere, el deține multiple proprietăți imobiliare și terenuri. Anul trecut, a avut o indemnizație de 164.268 lei din funcția de președinte al CJ Vaslui. Completată de alte venituri, inclusiv o pensie și o indemnizație parlamentară.

Implicare în scandalul de corupție

Acest recent scandal aduce la lumină un alt aspect al carierei sale. Dur, punând sub semnul întrebării integritatea și onestitatea unui om politic ce pare a avea totul. A fost un șoc pentru opinia publică. Apare semnul întrebării viitorul său în politică. Dar și al partidului pe listele căruia a intrat în Parlament pentru prima dată în 1992.

Consecințele arestării lui Buzatu rămân de analizat, dar cu siguranță acest eveniment marchează un punct de cotitură în cariera sa politică, ce s-ar putea să nu mai poată fi reparată.