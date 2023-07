Denise Rifai, asaltată de propuneri indecente. Trucul cu care scapă

Denise Rifai a povestit că a știut întotdeauna cum să gestioneze situațiile în care un bărbat îi făcea propuneri indecente, adaptându-se la nivelul de intelect al celui în cauză. Denise se consideră o persoană flexibilă și reacționează în funcție de tonul și contextul în care i se adresează aceste propuneri.

Secretul prin care Denise Rifai scapă de propunerile indecente

„Eu aici am mai multe teorii, în funcție de nivelul de intelect al domnului. Pentru că trebuie în viața aceasta câteodată… și bătaia e bună. Nu râdeți! Eu sunt un jurnalist care am învățat de-a lungul timpului să mă adresez în funcție de nivelul celui care trebuie să perceapă mesajul meu.

Unui individ trebuie să îi răspunzi în funcție de nivelul la care este poziționat el pe mentalul pe care el îl are. Dacă este un tip fin, rafinat și totuși încearcă să îmi facă curte sau vine cu o propunere care nu e tocmai confortabilă am un răspuns pe măsură la un anumit nivel.

Dacă domnul este din cealaltă categorie și vine cu tot felul de propuneri îmi arăt cealaltă latură, de deci depinde. Sunt cameleonică, da”, a explicat prezentatoarea.

Rifai a dezvăluit și de ce nu este într-o relație, dar și cum ar trebuie să fie bărbatul ideal. Pentru moment, Denise Rifai preferă să rămână singură decât să se implice într-o relație cu cineva care aduce mai multe probleme decât bucurii în viața sa.

„Eu sunt foarte fericită și bucuroasă cu tot ceea ce mi-e dat să trăiesc. Ce-o să fie o să fie, eu sunt bine cu mine și mă bucur de mine. Prefer singură decât în probleme. Probleme cu oameni cu care nu ești compatibil atunci când privești spre viitor. Eu țin mult la liniște, îmi place confortul și armonia.

Eu sunt un om de construcții. îmi place să construiesc. Nu pot să construiesc decât cu un om asemenea mie. Dacă e să fie o să fie. Eu cu mine sigur o să construiesc în continuare. Eu cred foarte mult în calitate, consistență și timp. În această formulă doar așa putem livra chestii de calitate”, a spus ea pentru ego.ro.

Ce talent ascuns are Denise Rifai încă din copilărie

Denise Rifai a mărturisit și că încă de la o vârstă fragedă a avut o înclinație naturală spre justiție. Acesta este unul dintre talentele sale ascunse. De mică, Denise a simțit o puternică dorință de a lupta pentru a afla adevărul în orice situație.

Pe parcursul anilor, a evoluat și s-a transformat într-o jurnalistă de succes. Aceasta a mărturisit că nu s-a temut să se confrunte chiar și cu autoritățile atunci când a fost necesar, totul în scopul de a demonstra adevărul.

„Eu de mică am avut foarte dezvoltat în mine un simț justițiar. Am făcut de foarte mică diferența între ce e corect și ce nu e, mi s-a spus mereu că viața e nedreaptă. Întotdeauna am văzut adevărul. Puterea asta pe care eu o am nu este dintr-o zonă masculină.

Este din curajul meu, din coloana mea vertebrală, pe care nu o să o pierd niciodată, apropo de sistemul de valori și de principii pe care ambii părinți ai mei au avut grijă să mi le așeze de mică. Cu această coloană vertebrală îmi dă această putere de a spune adevărul”.