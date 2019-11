Invitat în Matinalul București FM, ”BeFm De Dimineață”, Denis Roabeș le-a povestit producătorului Roxana Drăgan și realizatorilor Marius Stoica și Alex Minculescu un episod din viața sa de dinainte să fie celebru. Denis a relatat cum a fost luat în vizor de niște agenți de poliție, cărora le-a trezit, fără motiv spune el, suspiciuni.

„M-au luat și m-au băgat în mașină pentru că păream suspect. Era vreo ora 1 din noapte și noi, eu cu băieții din formație, eram după un concert. Asta s-a întâmplat în urmă cu vreo trei ani. Nu s-au legitimat, ba chiar au fost foarte grosolani. Au vorbit foarte nepoliticos și eu am început să îmi caut drepturile. Am spus «Prezentați-vă! Arătați legitimația înainte să mă întrebați pe mine de unde vin și ce fac…» Ei, bineînțeles, s-au supărat, m-au băgat în mașină cu forța. Și când au văzut că eu insist și îmi cer drepturile, s-au gândit «bă, stai că băiatu` ăsta poate are neamuri în poliție». Am explicat că nu am buletinul la mine, dar că stau la 100 de metri și i-am invitat la mine acasă. Băieții m-au lăsat să plec într-un final”, a povestit Denis de la The Motans.

