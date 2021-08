Demisie la vârful PNL: „Barbaria acestei situații este absolut înfricoșătoare”

Președintele PNL Bârlad, Georgică Florian Vulpe, și-a dat demisia din funcția de șef al organizației. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. „Vă dau o veste. A renunțat la a mai fi președinte, și-a dat demisia. A ales, rămâne director!”, a anunțat ministrul Sorin Cîmpeanu.

Georgică Florian Vulpe a fost ales, în luna iunie, președinte al organizației PNL Bârlad, după un proces soldat cu scandal. În mijlocul războiului PNL, un scandal de amploare s-a iscat între membrii filialei PNL Bârlad, județul Vaslui, unde alegerile au fost contestate de 90 de membri ai partidului. Deși aveau cotizațiile plătite la zi și erau prevăzuți în baza de date, membrii nu au fost primiți la alegeri.

Conform declarațiilor ministrului Sorin Cîmpeanu, Georgică Vulpe a decis să rămână director de școală și să-și dea demisia din funcția de șef al PNL Bârlad. Politicianul va rămâne interimar până la organizarea unui concurs, în contextul noilor condiții, a mai precizat ministrul Educației.

„Legea este clară, nu-i dă dreptul ministrului să se implice în aceste numiri din sarcina Inspectoratului”, a spus Sorin Cîmpeanu. Scandalul a pornit după ce numele lui Georgică Vulpe a apărut pe lista Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, ca fiind numit în funcția de director interimar al Liceului Tehnologic „Petru Rareș”.

Cazul a fost semnalat de senatorul USR-PLUS Ștefan Pălărie, care a scris, pe Facebook, că „anumiți inspectori și-au permis deja, în ciuda tuturor avertismentelor, nu doar abuzuri, ci și ilegalități!”.

„Nu știu cu ce să încep mai repede, dar mi-am promis să iau câte un caz pe zi. Astăzi mi-a pus capac mesajul primit din teritoriu: „Azi a fost ședința la ISJ Vaslui – au schimbat 70% din directori cu membri PNL, nu au ținut cont că ești expert, dacă au fost 2 sau 3 dosare pt un post, l-au ales pe cel susținut de partid fără criterii de departajare. O bătaie de joc cum nu s a mai văzut, doar pt ca ei pot. E haos la nivel central iar ei fac ce vor în teritoriu. Până unde poate merge nedreptatea?

La Bârlad, președintele PNL s-a numit puțin director la un liceu, ceea ce contravine cu art. 24 pct 5 din metodologie, unde scrie faptul că președintele și vicepreședintele unui partid politic nu pot fi directori. Tot domnul președinte PNL Bârlad a numit 5 directori profesori de la școala lui în alte unități școlare din oraș și din împrejurimi, că dacă tot e la putere de ce sa nu o facă, chiar dacă în unele școli au fost profesori care și-au depus dosar că vor să fie directori.

Pt ca președintele PNL e din aceeași școală și-a permis. El e ilegal numit, iar pe colegii lui ce-i recomanda, ca au avut promovați la Bac anul asta 6 elevi, de la clasele de zi? Cum e posibil, ca dintr-o școală cu 6 elevi promovați la Bacalaureat, tu să pui 8 directori? Cum?”

Am rămas șocat de gravitatea acuzațiilor și am început să fac câteva cercetări. Am găsit pe site-ul Inspectoratului faimoasa decizie numărul 48 a CA-ului, iar în decizie e trecută lista tuturor directorilor și directorilor adjuncți numiți interimari pe raza județului Vaslui.

În aceeași decizie – în dreptul Colegiul Tehnologic “ Petru Rareș” – la director general (interimar) apare într-adevăr PREȘEDINTELE PNL Bârlad – Dl. Georgică Vulpe (fost consilier local ajuns acum, după un scrutin intern foarte disputat, președinte de filială PNL). Stimați colegi PNL, conform Legii Educației Naționale, „Art. 257 alin. (4) Directorul şi directorul adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar nu pot avea, pe perioada exercitării mandatului, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional”.

Solicităm Ministerul Educației să trimită corpul de control pentru a investiga această situație I-LE-GA-LĂ!”, a scris senatorul Ștefan Pălărie.