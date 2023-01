Demisie în USR. Europarlamentarul Nicu Ștefănuță, dezamăgit de conducere: „Este una pentru care eu nu pot gira”

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță (Renew Europe) anunță plecarea din partidul Uniunea Salvați România (USR), din motive ce țin de „direcția actuală a formațiunii politice”, spunând că „Nu sunt pe aceeași linie. Am alte valori!”

„Am intrat în USR exact acum 6 ani. Zi de zi, am încercat să fac politică altfel, politică bazată pe valori, pe reguli, pe idei. Din păcate, direcția pe care o are de ani buni conducerea acestui partid este una pentru care eu nu pot gira. Nu am aceeași energie, am alte valori. Azi pun punct pentru că trebuie să merg mai departe. Trebuie să lupt pentru oamenii care se uită la mine din Sibiu și din România”, a explicat Nicu Ștefănuță.

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță: „Punct. Trei oameni îmi sunt far. Unul, din mediul cultural, îmi spune că există o Românie a oamenilor buni, a valorilor, a educației, a bunătății, a culturii, a preocupării pentru natură, pentru oameni necăjiți, pentru copii, pentru animale, pentru viitor. Un al doilea, mi-a spus să am încredere în valori, în ceea ce fac, pentru că este nevoie și de oameni așa în politică, nu doar de pragmatici reci. Un al treilea om, un medic din Sibiu, a făcut din munca ei un templu. A renovat o secție întreagă, a strâns bani, a cumpărat zeci de aparate, a salvat prim munca ei mii de copii.

Când nu mai văd direcția, mă gândesc la oameni ca ei. Când sunt tentat să mă predau politicii ‘la fel’, mă gândesc la dezamăgirea pe care ar simți-o ei. Am intrat în USR acum exact 6 ani, zi cu zi. Din păcate, direcția pe care o are de ani buni la vârf partidul este una pentru care eu nu pot gira. Și asta de prea multă vreme. Nu sunt pe aceeași linie. Am alte valori. Am rămas ani întregi făcând opoziție bazată pe valori, pe reguli, pe idei, nu pe oameni”, a mai declarat europarlamentarul.

Nicu Ștefănuță mai spune că a așteptat „aproape ca în Sodoma și Gomora, ca atâta timp cât mai sunt oameni buni să rămân”.

„Nu am uitat nicicând ce am spus că vom face, atunci când VOI ne-ați ridicat în 2016, 2017 sau 2019. Noi urma să fim locțiitorii voștri. Voi, care ați înghețat pentru principii ne-ați trimis în parlamente, nu să ne fie nouă cald, ci să transmitem vocea voastră răgușită. Să dăm o formă României altfel.

Am așteptat aproape ca în Sodoma și Gomora, ca atâta timp cât mai sunt oameni buni să rămân. Și ei mai sunt cu miile. Oameni inimoși, oameni principiali, oameni competenți. Din păcate nu e a lor vocea cea ce se aude, nu e a lor puterea, al lor nu mai e decât conflictul psihologic pe care îl ridică ceea ce simt și ceea ce văd în fiecare zi. Acestor oameni le mulțumesc profund. Azi pun punct pentru că trebuie să merg mai departe. Trebuie să lupt pentru oamenii care se uită la mine din Sibiu și din România. Mulțumesc”, a scris Nicu Ștefănuță pe pagina sa de Facebook.