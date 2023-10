Demisie în PNL. Lider local, depășit de disputele interne

Demisie în PNL, în organizația județeană Olt, unde președintele filialei, senatorul Liviu Voiculescu, a decis să se retragă din funcția de la partid. Surse din presa locală susțin că demisia senatorului liberal ar fi fost solicitată chiar de Nicoale Ciucă, președintele partidului.

Conform informațiilor care circulă în spațiul politic, organizația PNL Olt este sfâșiată de un sângeros conflict intern. Două tabere, una condusă de deputatul Gigel Știrbu, iar cea de-a de doua de Mario De Mezzo, prefectul județului, își dispută întâietatea în filială. Iar Liviu Vasilescu pare că nu a reușit să gestioneze acest conflict.

Drept urmare, nu i-a mai rămas decât să-și anunțe demisia de la conducerea PNL Olt. A făcut-o într-un lung mesaj, postat pe Facebook, pe care l-a început cu slogane și l-a încheiat cu banalități. Senatorul Liviu Voiculescu vorbește despre „evenimente” care s-au petrecut în filiala pe care a condus-o, lăsând misterul să planeze.

După această retragere, conduccrea organizației Olt va fi preluată de primarul din Scornicești, prim-vicepreședintele Daniel Tudor.

Din mesajul său, citit printre rânduri, reiese că a fost forțat să facă acest pas înapoi, cum a ajuns la această demisie în PNL. Și, totodată, el dă indicii cu privire la conflictul despre care arătam mai sus.

„Eu am pornit pe calea liberală din pasiune, am promovat politica liberală din credință în ideile, principiile și valorile sale și, ulterior, mi-am asumat rolul de lider cu recunoștință pentru încrederea care mi s-a acordat și cu responsabilitate. Astăzi, însă, a venit timpul să fac, cu aceeași responsabilitate și obligație, un pas înapoi. Îl fac cu regretul lucrului neîmplinit, însă cu convingerea că este singurul act care poate redresa stabilitatea, unitatea și determinarea unei echipe de valoare.

Senatorul Voiculescu își exprimă speranța că, după această demisie în PNL, filiala se va liniști și că tensiunile vor dispărea. Liviu Voiculescu face referire la dezbinarea din organizația pe care a condus-o. În acest sens, amintește de deviza muschetarilor lui Dumas, „toți pentru unul, unul pentru toți”.

„Iar dacă demisia mea din funcția de președinte al filialei Olt a PNL este condiția sine qua non pentru ca lucrurile să se reașeze pe un făgaș politic detensionat în interiorul echipei, fac astăzi acest pas înapoi cu bunăvoie. Este un act de responsabilitate pe care mi-l asum și pe care îl închin colegilor liberali alături de care am muncit și am obținut performanțe de-a lungul timpului.

Sunt o mulțime de lucruri pentru care vă mulțumesc: pentru că am fost împreună, pentru că am luptat împreună, pentru că mi-ați oferit umărul vostru, pentru m-ați făcut parte din echipă, pentru că m-ați mandatat cu atât de multă încredere, pentru că, Până la un moment dat, am fost unul pentru toți și toți pentru unul…. Pentru toate astea și pentru multe altele vă mulțumesc și vă doresc mult succes în continuare!!”, transmite Liviu Voiculescu.