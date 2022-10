Demisie în Liga I. FC „U” Craiova a rămas fără antrenor, după eșecul cu Chindia Târgoviște

FC „U” Craiova a fost învinsă, luni, pe teren propriu, de Chindia Târgoviște, scor 0-1, în etapa a 13-a a Ligii I, iar la final, oltenii au rămas fără antrenor. Marius Croitoru a anunțat că demisionează, iar patronul Adrian Mititelu i-a dat „undă verde”.

Marius Croitoru s-a despărțit de FC „U” Craiova

„Ceea ce s-a întâmplat în această seară, la Mioveni, nu dă speranțe nimănui. Lucrurile sunt foarte clare. Eu sunt răspunzător de rezultate, băieții nu au nicio vină. Nu pot să stau să-mi bat joc de munca unui om. Nu stau unde lucrurile nu sunt clare, o să am o discuție cu nea Adi. Lucrurile nu sunt cum mi-aș dori. Vreau să am o discuție cu domnul Mititelu și trebuie un șoc la echipă.

Nu stau unde lucrurile nu sunt ok, eu sunt singurul vinovat. Meciuri se pot pierde, dar e vorba despre modul cum o faci. Poți să pierzi cu capul sus sau în genunchi. Și când pierzi de maniera asta, nu ai niciun viitor. Am avut momente când am jucat foarte bine și am luat gol în minutul 45. Patru meciuri din cinci.

Adrian Mititelu nu s-a opus demisiei

La Voluntari, cu Petrolul, cu Universitatea Craiova, cu UTA Arad. Nu mai ține de ceea ce lucrez la antrenamente. E vorba de concentrare, de atitudine. Domnul Mititelu a venit în vestiar, eu le-am explicat ceva și rămâne să am o discuție cu patronul să lămurim lucrurile. Am vorbit cu suporterii, îmi doresc să fi reușit, dar în momentul acesta…

Mi-e greu să cred că pot schimba eu ceva mâine. Nu eram într-o situație disperată, cu o victorie astăzi, eram pe locul 6. Nu știu de unde atâta panică, disperare. Eu sunt vinovat că nu am știut să-i capacitez. Le-am spus că o să am o discuție cu domnul Mititelu azi, mâine”, a spus Croitorul la final.

Adrian Mititelu a anunțat, după câteva ore, că despărțirea de antrenor s-a produs. „I-am aprobat demisia lui Marius Croitoru. Nu mă așteptam să nu termin campionatul cu el. Încerc să aduc un antrenor de top”, a afirmat antrenorul celor de la FC „U”, pentru gsp.ro.