Calvarul pe care l-a trăit Adrian Mititelu după gratii. Dezvăluirile finanțatorului de la FC „U” Craiova

Adrian Mititelu a povestit că experiența din închisoare a fost cumplită pentru el, după ce a fost nevoit să stea într-o celulă de trei metri pătrați pe trei. „Toți de acolo țipau, urlau. Unii râdeau, alții mă încurajau, unii mă înjurau”.

Patronul FC U Craiova a povestit că în închisoare a lucrat ca ospătar, dar experiența a fost una foarte grea.

„În Craiova, în penitenciarul de maximă siguranță, e foarte greu. Mai ales pentru mine, care nici nu știam cum arată un arest. Părea un vis.

Era pandemie când am fost încarcerat. În prima noapte am fost dus pe o secție de maximă siguranță, unde sunt încarcerați cei care comit fapte grave, omor. Am stat în camere mici, timp de 15 zile. A fost cumplit”, a precizat Mititelu.

Patronul FC U Craiova a menționat că una dintre temerile lui a fost aceea că echipa de fotbal nu va rezista. În plus, cât a stat închis el s-a gândit că are multe de spus și că ar fi bine să scrie o carte care să se intituleze „50 de ani în fotbal”, însă nu pentru a beneficia de cele 20 de zile de reducere a pedepsei, potrivit gsp.ro.

Adrian Mititelu a ieșit de curând din închisoare

Patronul echipei de fotbal FC U Craiova 1948 a fost pus în libertate la începutul lunii iulie din penitenciarul Pelendava, în urma unei decizii a Curții de Apel. El a ispășit un an și șapte luni din condamnarea de trei ani.

La ieșirea din închisoare acesta a menționat că lunile petrecute închis nu au fost ușoare.

„Vă mulțumesc mult pentru prezență. Cum să fie? Ca și pentru ceilalți deținuți. Au fost 20 de luni, nu ușoare. Încă o dată vreau să vă comunic că am făcut un mandat nevinovat complet și nu mă refer acum la faptul că am ieșit acum datorită unui viciu administrativ, dar pe fond nu am făcut nicio faptă penală”, a declarat Adrian Mititelu.