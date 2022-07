Gigi Becali se laudă că l-a scos pe afaceristul Adrian Mititelu din închisoare: „Dacă nu eram eu de acord, nu-l eliberau”

Gigi Becali a dezvăluit că a avut un rol important în eliberarea din închisoare a omului de afaceri Adrian Mititelu.

Patronul FCSB a declarat că a contribuit la acest lucru, deoarece a trimis un avocat pentru a transmite instanței că nu se opune eliberării.

„Dacă nu eram eu de acord, nu-l eliberau. Am trimis un avocat special, astăzi, la Curtea de Apel pentru a transmite instanței că nu ne opunem eliberării. Să vă spun un lucru, Mititelu mai avea de ispășit 32 de zile. Urma să intre la comisie pentru eliberare condiționată. N-a scăpat definitiv.

Mititelu nu a fost eliberat, ci doar i-a fost suspendată pedeapsa până la revizuire. Asta înseamnă că s-ar putea să se întoarcă la închisoare în septembrie, să facă și cele 32 de zile. Totul depinde de Înalta Curte, care urmează să reglementeze hotărârea CCR. Vom vedea cum”, a declarat Becali, citat de sport.ro.

În 2016, Adrian Mititelu a fost trimis în judecată după ce procurorii DNA Craiova l-au acuzat de evaziune fiscală pentru că l-a vândut pe jucătorul Mihai Costea la FCSB în 2011, pentru 1,1 milioane de euro. Lotul de jucători se afla la acel moment sub sechestrul Fiscului, situație în care patronul clubului nu putea vinde jucători.

Adrian Mititelu a ieșit din închisoare

La ieșirea din închisoare, Adrian Mititelu a fost așteptat miercuri de mai multe persoane, între care soția și fiul său, Adrian junior, cel care a și dat vestea eliberării tatălui său într-un anunț pe o rețea socială.

„Vă mulțumesc mult pentru prezență. Cum să fie? Ca și pentru ceilalți deținuți. Au fost 20 de luni, nu ușoare. Încă o dată vreau să vă comunic că am făcut un mandat nevinovat complet și nu mă refer acum la faptul că am ieșit acum datorită unui viciu administrativ, dar pe fond nu am făcut nicio faptă penală”, a declarat Adrian Mititelu, citat de digisport.ro.

Mititelu a ispășit un an și 7 luni din condamnarea de trei ani.