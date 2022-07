Gigi Becali a șters pe joc cu serviciile, judecătorii și procurorii, într-un discurs epocal. La final, finanțatorul și-a dat seama că l-a luat gura pe dinainte

Gigi Becali a avut un discurs virulent, astăzi, la adresa autorităților din România. Finanțatorul de la FCSB și-a exprimat nemulțumirea pentru că echipa sa nu poate evolua pe „Arena Națională”. Apoi, și-a adus aminte de dosarele în care a fost implicat și i-a criticat pe magistrați, dar și alte personaje din zona serviciilor, despre care spune că i-au influențat procesele.

Gigi Becali, un discurs furibund

„Știi care e cea mai mare nebunie a României în sport? România a făcut din banii românilor 3 stadioane, fără să pun Arena Națională. Avem stadioane noi în București, dar echipele nu au unde să joace.

Cum să fac eu stadion? De ce? Pentru ce să fac stadion? Credeți că în România o să fie nebunia până la infinit? Încet, încet, încet… Copiii de securiști o să fie mai moderni, nu vor mai avea mentalitatea «să fie totul la noi». Au făcut școli în America, Anglia. Nu o să mai aibă mentalitatea aia nebună.

Spun securiști în sens peiorativ. Le-aș zice ofițeri de informație. Ei așa fac. Ai pomenit asemenea tupeu? Spun «Noi mergem și studiem dosarele pe câmpul tactic». Ce câmp tactic ai în justiție? Îi dai pușcărie lui Becali?”

Avocații spun că judecătorii și-au câștigat pozițiile, că DNA nu mai are putere în fața lor. Asta e foarte bine. Le rup nasul procurorilor.

Trebuie să răspundă. Dacă un procuror nu răspunde… Cu «Portocală» (n.r – procurorul Mircea Negulescu) ce se mai întâmplă? El falsifica probe, procurorul din cazul meu viola drepturi. Îi dădeam mesaje și îi spuneam că e mai rău ca «Portocală». OK, ești rău. Inventează probe. Dar să violezi drepturi și justiția… Știi de ce «Portocală» e bine mersi? Pentru că un securist în apăra.

Tu dai pușcărie, mă? Ești Dumnezeu? Dai ordine că te crezi Dumnezeu. Pușcărie, pușcărie…”, a tunat Becali la Pro Arena.

Finanțatorul de la FCSB și-a pus cenușă în cap

La final, Becali a spus că mai bine ar fi tăcut din gură. „Uite ce fac… Am zis să nu răspund la telefon că m-am gândit că iar facă păcate. Am luat-o de la fotbal și am ajuns să fac păcate mari și am ajuns să judec pe toată lumea.

Mai bine nu răspundeam. O să schimb numărul de telefon și o să vă spună MM Stoica care e treaba cu FCSB și Tavi Popescu. Doamne, iartă-mă că m-a luat valul. Băi, dar ce nebun sunt, mă… Băi, dar nu pot să tac? Mai bine închid telefonul. Doamne, miluiește”, a conchis finanțatorul.