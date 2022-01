Demisie fulger în politică: Astăzi demisionez din funcția de vicepreședinte, dar și din partid

Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor – ALDE, a mai pierdut un membru marcant al partidului. Ionel Petre (Dâmbovița) vicepreședintele la nivel national şi-a anunţat demisia din partid.

În comunicat, fostul lider şi-a arătat nemulțumirile dar şi aprecierile faţă de colegi mulțumindu-le din suflet tuturor oamenilor de ispravă din ALDE.

Ionel Petre: „A venit momentul să, Mulțumesc, ALDE! Spun răspicat că pentru mine a fost un drum extraordinar, dar astăzi demisionez din funcția de vicepreședinte ALDE, dar și din partid. Am fost onorat să reprezint acest partid și sper că am făcut-o cu onoare! Am candidat alături de ALDE și președintele C.P. Tariceanu pentru Senatul României, dar am candidat și pentru președinția Consiliului Județean Dâmbovița. Colegilor din filialele județene, oamenilor de ispravă cunoscuți prin intermediul ALDE, fiecărui membru și simpatizant le mulțumesc din toată inima pentru că am putut să le fiu alături, ei au fost sufletul ALDE! Mulțumesc si celor care ne-au votat de-a lungul timpului. Fiecare secundă petrecută alături de acești oameni este neprețuită!”, a arătat fostul lider în comunicat.

Ce l-a nemulțumit pe liderul ALDE

Şi continuă cu partea de nemulțumiri faţă de negocierile ALDE cu PNL: Acum însă se discută în termeni pe care nu îi mai recunosc ca fiindu-mi onoranți politic. Se discută mult despre o fuziune și despre funcții pe care unii colegi ar putea să le primească în urma negocierilor cu PNL. În opinia mea, cuvântul atât de mult vehiculat, ”negociere”, este cel mai nepotrivit cuvânt în momentul de față. El era potrivit când guvernarea PSD a fost schimbată cu ajutorul ALDE, iar atitudinea celor de la PNL față de noi este bine cunoscută; acum cuvântul potrivit ar fi … milă.

Resping categoric acest mod de a face politică. Faptele mele și munca depusă nu pot fi miluite politic. Amintesc faptul am demisionat din funcția de Subsecretar de Stat în Guvernul Dăncilă fără ezitare. Am argumentat public fiecare decizie și am sancționat fiecare derapaj. Acesta a fost proba caracterului meu în politică”, a mai relatat Ionel Petre.

Sunt recunoscător pentru culoarul politic pe care ALDE mi l-a pus la dispoziție, pentru oportunitatea de a îmi face cunoscute opiniile. M-am implicat fără rețineri asumându-mi toate riscurile și sacrificiile pe care trebuia să le fac: muncă, timpul petrecut departe de familie, sacrificiul profesional.

Ionel Petre spune că nu are regrete: Mi-am asumat proiectul

Am cunoscut și bucuria succesului dar și dezamăgirea dură a eșecului la limită. In fiecare campanie electorală am încercat să asigur doza maxima de motivare, am fost alături de colegi în sate, pe ulițe sau în curțile oamenilor, am fost în piețe, am fost în târguri, am organizat conferințe de presă, am participat la dezbateri și emisiuni televizate local și national. Mi-am asumat proiectul #reformă care prevedea propuneri concrete în domeniul educației, sănătății, mediului, în domeniul administrativ, legislativ și al protecției sociale.

Mulțumesc pentru fiecare mână strânsă, pentru fiecare încurajare, pentru fiecare sfat și pentru criticile primite.

Urez succes tuturor colegilor de bună credință, a celor care își asumă rolul de a fi adesea criticați pentru opiniile lor numai din dorința de a-și aduce contribuția de cetățeni activi la viața comunității, a transmis Ionel Petre printr-un comunicat.