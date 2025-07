Demisie din PSD, după ce i s-a spus că vice la CJ „nu prea este o funcție pentru femei”

Azi, Gabriela Stuparu a avut o reacție la afirmația făcută de Hurduzeu.Confirmă că și-a dorit poziția. Dar denunță modul cu s-a hotarât cine o va ocupa. De-altfel, președintele Hurduzeu a spus că Ioan Crina a fost preferat și fiindcă are 25 de ani vechime în PSD.

Afirmațiile Gabrielei Stuparu sunt grave, în ceea ce privesc criteriile de selecție pe astfel de poziții. " Este adevărat ca în cursul lunii aprilie 2025 l-am notificat verbal pe domnul Silviu Hurduzeu , în dubla sa calitate de președinte PSD CS și Președinte CJ CS, despre intenția mea de a-mi depune candidatura pentru funcția de vicepreședinte al CJ CS. Funcție vacantă de mai mult de jumătate de an. La fel am procedat și anterior alegerilor parlamentare. Când am candidat pe lista pentru Senat", explică fostul consilier județean PSD.