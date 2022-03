Demisia momentului în politică! Parlamentarul care a semnat împotriva lui Klaus Iohannis a plecat din PNL. În ce partid ar putea să ajungă

Dumitru Flucuş, politicianul care a semant pentru demiterea preşedintelui Klaus Iohannis, și-a luat adio de la PNL. Acesta a lăsat de înțeles că are în plan să se alăture unui alt partid, în special AUR.

”Dragii români, astăzi vreau să împărtăşesc cu voi ultimele decizii pe care le-am luat. Am decis să mă despart de Partidul Naţional Liberal. Fac acest pas deoarece îmi doresc să fiu mai aproape de cetăţeni, îmi doresc să fiu independent şi nu în ultimul rând, îmi doresc ca opiniile mele să fie ascultate şi respectate”, a transmis Dumitru Flucuş.

Demisia momentului în PNL

Dumitru Flucuş a mai declarat că nu vrea să fie criticat de colegii săi și le-a transmis susținătorilor că se gândește să colaboreze cu AUR.

”Am luat această decizie deoarece nu am reuşit să obţin sprijinul unui număr suficient de colegi pentru promovarea unor proiecte legislative pe care le-am promis alegătorilor şi pentru că vreau să acţionez în conformitate cu propria mea conştiinţă. Nu vreau să aduc prejudicii oamenilor de rând prin aplicarea unor decizii politice. La începerea mandatului nu am jurat credinţă vreunui partid, am jurat credinţă ţării şi poporului”, a mai transmis deputatul, precizând că vă activa că deputat neafiliat.

”Pe viitor m-aţi vedea activând în cadrul partidului AUR?”, le-a transmis el susţinătorilor.

Postarea politicianului a fost distribuită și de partidul AUR. Flucuş a fost printre primii oameni din PNL care a semnat suspendarea preşedintelui Klaus Iohannis. Propunerea a fost făcută George Simion chiar într-o conferinţă de presă.

Anunțul făcut de co-preşedintele partidului AUR l-a încântat pe Dumitru Flucuş. Acesta nu a stat prea mult pe gânduri și a semnat lista pentru suspendarea din funcţie a şefului statului. După gestul făcut, politicianul a fost propus pentru excluderea din PNL. La momentul respectiv, colegii săi au declarat că vor lua în considerare sancțiuni dure.