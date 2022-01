Cutremur pe scena politică! Și-a dat demisia din PNL în miez de noapte

Demisia lui Bogdan Pintlie vine după ce a postat pe rețelele de socializare o imagine, urmată de comentarii condiserate jignitoare la adresa viceprimarului USR al Brașovului, Flavia Boghiu. Vicepreședintele TNL a șters postarea. „Îmi cer public scuze doamnei Flavia Boghiu pentru postarea de ieri, postare pe care am şi şters-o, tot ieri. De asemenea, îmi cer scuze tuturor doamnelor care au fost victime ale violenței de orice fel şi care au văzut postarea mea. Desi poza nu îmi aparţine şi am scris în textul postării că este un pamflet, regret că fost interpretată greşit şi că am atins un subiect atât de sensibil, cu care foarte multe femei se confruntă. Întrucât subiectul a fost exploatat politic, am decis să demisionez din PNL, până la clarificarea acestei situaţii”, a scris Bogdan Pintilie pe Facebook.

Decizie personală

Bogdan Pintilie a ținut să precizeze că demisia este una personală și că nu a fost îndemnat că dacă acest gest de către alți membri sau conducători al PNL:

„Nu mi-am dat demisia din PNL la cererea doamnei Mara Mareş, a domnului Florin Cîţu şi a doamnei Alina Gorghiu, mi-am dat demisia fiindcă aşa am simţit şi a fost o decizie pe care mi-am asumat-o, aşa cum mi-am asumat şi postarea pe care am avut-o în cursul zilei de ieri! Acum, nemaifiind membru al PNL, pot pune câteva poze simpatice, în care apar unii membri de bază ai PNL, că aşa-i în politică! ”, a mai scris pe Facebook, Bogdan Pintilie.

Flavia Boghiu a reacționat pe Facebook

Viceprimarul Brașovului a reacționat la postarea jignitoare. „Vicepreşedintele tineretului liberal, Bogdan Pintilie, consideră că mi-ar sta bine bătută, cu un ochi vânăt. Dezvoltatorul imobiliar Garbis-Vincenţiu Kehaiyan, cel care vrea să construiască proiectul American Dream pe dealurile din Șchei, ar vrea să mă vadă în scaun cu rotile, să se întâmple şi la Brasov ce s-a întâmplat la Mogoşoaia, unde o colegă consilier local a fost ameninţată şi agresată. De când sunt viceprimarul Braşovului, am trecut prin nişte experienţe prin care nu-mi doresc să treacă nicio femeie, indiferent de funcţie sau de apartenenţa la vreun partid. Pentru că am în atribuţii Urbanismul, am fost urmărită, hărţuită şi ameninţată. Probabil par o victimă sigură, o tânără de 30 de ani, aflată la primul mandat, care ar ceda presiunilor şi intimidărilor. Şi da, mi-a fost frică pentru siguranţa şi integritatea mea fizică. Am urmat căile legale şi am depus plângeri pentru incidentele din ultimul an şi jumătate. Am ales să îmi văd de treabă şi să nu vorbesc despre asta, să nu pară că mă victimizez. Însă în lumina agresiunii şi ameninţărilor suferite de colega mea din Mogoşoaia, urmate de faptele pe care le semnalez aici, realizez că avem de-a face cu o problemă sistemică şi că violenţa asupra femeilor în politică (şi nu numai) ajunge să fie normalitate. Niciunei femei nu ar trebui să îi fie frică pentru siguranţa ei, doar pentru că a deranjat interesele cuiva. Sunt sigură că astfel de cazuri se întâmplă în toată România. Cred că a venit momentul să nu mai tăcem şi să «ne vedem de treabă», ci să dăm un mesaj clar tuturor femeilor care trec prin asta: Nu eşti singură! Iar celor cărora le lipseşte respectul faţă de femei şi frica de lege să le arătăm că asemenea comportamente sunt inacceptabile! Vă mulţumesc pentru susţinere şi încurajări. Contează enorm!”, a scris viceprimarul Braşovului.

PNL spune că nu tolerează astfel de comportament

Liderul USR Dacian Cioloş a ceru luare de măsuri în acest caz, „conducerea PNL ar trebui să ia măsuri extraordinare şi rapide, pentru că este al doilea caz în mai puţin de o săptămână în care un membru al PNL agresează pe cineva de la USR”.

PNL Brașov a trimis un comunicat prin care se delimitează de comportamentul lui Bogdan Pintilie. „Organizația Județeană Brașov a Partidului Național Liberal se delimitează ferm și dezavuează manifestarea vicepreședintelui Tineretului Național Liberal Brașov, Bogdan Pintilie, membru al Organizației municipale Brașov a PNL, la adresa d-nei viceprimar Flavia Boghiu.

Ca partid și ca persoane care am militat și milităm împotriva oricărei forme de violență, promovând constant buna cuviință, respectul față de semeni și fair-play-ul în politică și în societate, nu putem accepta, nici măcar ca o glumă, un asemenea derapaj, cu atât mai puțin cu cât ținta sa este o doamnă. Sunt glume care se fac și glume care nu se fac. Iar postarea pe o rețea de socializare a tânărului nostru coleg intră în cea de-a doua categorie.

O asemenea manifestare, pe care o respingem net, nu caracterizează liberalii brașoveni, lucru pe care l-am dovedit de-a lungul timpului. Înainte de a fi politicieni, suntem oameni și trebuie să ne respectăm“, se arată în comunicat.

Și liderul PNL Florin Cîţu a precizat că nu va tolera astfel de gesturi de violenţă, iar astfel de acţiuni vor fi sancţionate ferm de către PNL.