Demisia momentului în fotbal. Antrenorul italian Dario Bonetti pleacă de la Dinamo, după eșecul cu FCSB

Antrenorul italian Dario Bonetti a transmis un mesaj pe contul său de Facebook din care fanii au interpretat că își dă demisia de la Dinamo. Jucătorii din echipă au pierdut meciul cu FCSB de duminică cu 0 la 6.

”Am venit să sap un tranşeu cu mâinile goale pentru a încerca să ţîn echipa în viaţă, iar acum a sosit cavaleria şi toată lumea e salvată. În acest moment mă simt folosit şi aruncat din punct de vedere fotbalistic şi uman, dar trebuie să spun că ştiam deja acest lucru. Cunosc fotbalul şi eram conştient de ceea ce se poate întâmpla, venind cu inima şi nu cu mintea. Trebuia să antrenez o echipă pe care nu o cunoşteam, formată din băieţi foarte tineri, veniţi din Divizia C sau de la Dinamo 2. Gândind cu inima rişti întotdeauna să ai un accident şi chiar asta s-a întâmplat”, a scris Dario Bonetti pe internet.

”Îmi aduc aminte că atunci când am venit, niciun antrenor nu dorea să preia echipa şi mi s-a spus, din acest motiv, că primele 10-12 partide nu ar fi importante şi că ar servi pentru a pregăti echipa, în aşteptarea că FIFA să dea undă verde transferurilor (Dinamo nu a avut voie să facă transferări până în urmă cu zece zile, n. red.). În acel moment au răspuns, cunoscând fotbalul, că după câteva înfrângeri la rând vor începe presiunile, iar 12 partide sunt multe. Fotbalul e ceva, dar cine îl conduce nu cunoaşte materia de multe ori”, a adăugat antrenorul.

Cel mai rău moment din istorie pentru Dinamo

Antrenorul Bonetti a declarat că a venit în echipa Dinamo cu inima deschisă și că a fost primit pe măsură, iar acesta pune foarte mult preț pe aceste lucruri.

”Aveam încredere în ridicarea sancţiunii FIFA, care s-a întâmplat şi apoi a avut loc o campanie de întăriri, în care am putut interveni doar parţial pentru unii jucători. Am insistat pentru un apărător central rapid şi cu experienţă, pentru un mijlocaş cu rol de conducător de joc şi pentru un atacant de calitate, pe lângă Mirko (Ivanovski, n. red). Cum s-au desfăşurat lucrurile confirmă ceea ce am gândit şi simţit pe pielea mea în această săptămână”, a subliniat Bonetti.

”Vreau să spun, în încheiere, că sunt foarte liniştit şi mulţumit de munca pe care am desfăşurat-o în această perioadă, în care unii tineri au devenit din rezerve la Dinamo 2 jucători convocaţi la naţionala U19. Iar alţi tineri şi-au putut arăta calităţile lor în Liga I. Am avut la dispoziţie un număr important de jucători minori, cum nu s-a mai întâmplat în istoria acestui club. Şi le-am dat şansa să joace şi am încercat să îi ajută să crească. Toţi aceşti tineri sunt sigur că au înţeles care este calea spre profesionism şi au şi-au dat singuri o şansă în viaţă. Sper că echipa şi clubul să revină curând la cele mai înalte niveluri ale sale! Vă îmbrăţişez pe toţi! Baftă! Forza Dinamo!”, a transmis antrenorul la final.